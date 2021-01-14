https://ria.ru/20210114/karta-1593004747.html

Школьникам не придется заново пополнять соцкарты после их разблокировки

Школьникам не придется заново пополнять соцкарты после их разблокировки

Социальные карты школьников Москвы не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционное обучение их уже пополняли, сообщили РИА Новости в службе... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:01

2021-01-14T13:01

2021-01-14T13:01

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москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Социальные карты школьников Москвы не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционное обучение их уже пополняли, сообщили РИА Новости в службе поддержки портала мэра и правительства Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение."Деньги, которые клали до блокировки карты, они автоматически переносятся и никуда не исчезают, то есть заново пополнять социальную карту не придется. Деньги просто переносятся на месяц, когда карта будет разблокирована", - сообщила собеседник агентства, отвечая на вопрос, нужно ли заново пополнять карту, если ее пополняли еще в октябре.Она добавила, что с 16 января карты будут разблокированы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/sobyanin-1592968163.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество