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Школьникам не придется заново пополнять соцкарты после их разблокировки
Школьникам не придется заново пополнять соцкарты после их разблокировки
Социальные карты школьников Москвы не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционное обучение их уже пополняли, сообщили РИА Новости в службе... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:01
2021-01-14T13:01
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Социальные карты школьников Москвы не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционное обучение их уже пополняли, сообщили РИА Новости в службе поддержки портала мэра и правительства Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение."Деньги, которые клали до блокировки карты, они автоматически переносятся и никуда не исчезают, то есть заново пополнять социальную карту не придется. Деньги просто переносятся на месяц, когда карта будет разблокирована", - сообщила собеседник агентства, отвечая на вопрос, нужно ли заново пополнять карту, если ее пополняли еще в октябре.Она добавила, что с 16 января карты будут разблокированы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Школьникам не придется заново пополнять соцкарты после их разблокировки

13:01 14.01.2021
 
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Старшеклассник перед компьютером - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Социальные карты школьников Москвы не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционное обучение их уже пополняли, сообщили РИА Новости в службе поддержки портала мэра и правительства Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение.
"Деньги, которые клали до блокировки карты, они автоматически переносятся и никуда не исчезают, то есть заново пополнять социальную карту не придется. Деньги просто переносятся на месяц, когда карта будет разблокирована", - сообщила собеседник агентства, отвечая на вопрос, нужно ли заново пополнять карту, если ее пополняли еще в октябре.
Она добавила, что с 16 января карты будут разблокированы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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