https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1593019957.html

В конгрессе США могут ввести штрафы за отказ пройти через металлоискатель

В конгрессе США могут ввести штрафы за отказ пройти через металлоискатель

Американских конгрессменов, отказывающихся проходить через установленные после штурма Капитолия рамки металлодетекторов, будут штрафовать на пять тысяч долларов РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:19

2021-01-14T14:19

2021-01-14T14:19

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американских конгрессменов, отказывающихся проходить через установленные после штурма Капитолия рамки металлодетекторов, будут штрафовать на пять тысяч долларов или больше, говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на ее сайте."Палата представителей скоро выдвинет изменения в правила, налагающие штрафы на тех, кто отказывается следовать этим мерам безопасности. Штраф за первое нарушение составит $5000, и $10000 за второе. Штрафы будут вычитаться непосредственно из заработной платы членов палаты старшим администратором", - говорится в документе.Ранее сообщалось, что из-за установленных рамок на входе выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.В преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена в Конгрессе приняты беспрецедентные меры безопасности. Территория на большом отдалении обнесены забором, в здании и вокруг него развернуты вооруженные силы Национальной гвардии, на входе установлены рамки металлодетекторов.

https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592947535.html

https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире