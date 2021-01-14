В конгрессе США могут ввести штрафы за отказ пройти через металлоискатель
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американских конгрессменов, отказывающихся проходить через установленные после штурма Капитолия рамки металлодетекторов, будут штрафовать на пять тысяч долларов или больше, говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на ее сайте.
"Палата представителей скоро выдвинет изменения в правила, налагающие штрафы на тех, кто отказывается следовать этим мерам безопасности. Штраф за первое нарушение составит $5000, и $10000 за второе. Штрафы будут вычитаться непосредственно из заработной платы членов палаты старшим администратором", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что из-за установленных рамок на входе выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.
В преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена в Конгрессе приняты беспрецедентные меры безопасности. Территория на большом отдалении обнесены забором, в здании и вокруг него развернуты вооруженные силы Национальной гвардии, на входе установлены рамки металлодетекторов.