https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592956130.html

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий

Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T04:34

2021-01-14T04:34

2021-01-14T04:34

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на Капитолий.Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США. "Виновные должны быть привлечены к ответственности",- заявил Байден.

https://ria.ru/20210114/twitter-1592955987.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире