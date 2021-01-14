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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592956130.html
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:34
2021-01-14T04:34
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на Капитолий.Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США. "Виновные должны быть привлечены к ответственности",- заявил Байден.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий

04:34 14.01.2021
 
© REUTERS / Jim UrquhartСторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Jim Urquhart
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на Капитолий.

"Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп", - говорится в распространенном штабом Байдена заявлении избранного президента.

Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США. "Виновные должны быть привлечены к ответственности",- заявил Байден.
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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