https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592947535.html
СМИ: нацгвардия готова к возможным попыткам нападения на Капитолий
СМИ: нацгвардия готова к возможным попыткам нападения на Капитолий
Национальную гвардию США попросили подготовиться к возможным попыткам использования взрывных устройств в преддверии инаугурации избранного президента Джо... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:39
2021-01-14T00:39
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальную гвардию США попросили подготовиться к возможным попыткам использования взрывных устройств в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает газета Politico со ссылкой на двух представителей нацгвардии.Как пишет издание, подразделения нацгвардии просят быть готовыми к возможному использованию самодельных взрывных устройств лицами, планирующими нападения на Капитолий. Кроме того, нацгвардию также проинформировали о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены.Полиция Вашингтона в среду сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.Ранее сообщалось об обнаружении двух взрывных устройств у Капитолия в Вашингтоне во время протестов, состоявшихся 6 января. Глава полиции Капитолии заявил, что обнаруженные взрывные устройства представляли опасность. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин позднее сообщил, что на бомбах были таймеры, они также были оборудованы детонаторами.
https://ria.ru/20210113/protesty-1592942619.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире