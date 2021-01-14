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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592947535.html
СМИ: нацгвардия готова к возможным попыткам нападения на Капитолий
СМИ: нацгвардия готова к возможным попыткам нападения на Капитолий
Национальную гвардию США попросили подготовиться к возможным попыткам использования взрывных устройств в преддверии инаугурации избранного президента Джо... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:39
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
выборы президента сша — 2020
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальную гвардию США попросили подготовиться к возможным попыткам использования взрывных устройств в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает газета Politico со ссылкой на двух представителей нацгвардии.Как пишет издание, подразделения нацгвардии просят быть готовыми к возможному использованию самодельных взрывных устройств лицами, планирующими нападения на Капитолий. Кроме того, нацгвардию также проинформировали о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены.Полиция Вашингтона в среду сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.Ранее сообщалось об обнаружении двух взрывных устройств у Капитолия в Вашингтоне во время протестов, состоявшихся 6 января. Глава полиции Капитолии заявил, что обнаруженные взрывные устройства представляли опасность. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин позднее сообщил, что на бомбах были таймеры, они также были оборудованы детонаторами.
https://ria.ru/20210113/protesty-1592942619.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: нацгвардия готова к возможным попыткам нападения на Капитолий

00:39 14.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальную гвардию США попросили подготовиться к возможным попыткам использования взрывных устройств в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает газета Politico со ссылкой на двух представителей нацгвардии.
Как пишет издание, подразделения нацгвардии просят быть готовыми к возможному использованию самодельных взрывных устройств лицами, планирующими нападения на Капитолий. Кроме того, нацгвардию также проинформировали о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены.
Полиция Вашингтона в среду сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.
Ранее сообщалось об обнаружении двух взрывных устройств у Капитолия в Вашингтоне во время протестов, состоявшихся 6 января. Глава полиции Капитолии заявил, что обнаруженные взрывные устройства представляли опасность. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин позднее сообщил, что на бомбах были таймеры, они также были оборудованы детонаторами.
Сотрудники правоохранительных органов на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Выборы президента США — 2020Второй импичмент Дональду ТрампуКапитолийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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