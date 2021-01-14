https://ria.ru/20210114/investitsii-1592993694.html

В России планируют запустить новый инвестиционный цикл

В России планируют запустить новый инвестиционный цикл

Власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:12

2021-01-14T12:12

2021-01-14T12:21

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592707860_0:250:3111:2000_1920x0_80_0_0_33f2a6920e5b77bd9e9eceeb7cfbdebb.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он подчеркнул, что в центре внимания стратегии правительства находится человек. По его словам, все мероприятия кабмина направлены на повышение качества жизни граждан страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.

https://ria.ru/20201114/atr-1584626220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, общество