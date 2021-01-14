https://ria.ru/20210114/investitsii-1592993694.html
В России планируют запустить новый инвестиционный цикл
В России планируют запустить новый инвестиционный цикл
Власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:12
2021-01-14T12:12
2021-01-14T12:21
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он подчеркнул, что в центре внимания стратегии правительства находится человек. По его словам, все мероприятия кабмина направлены на повышение качества жизни граждан страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Он подчеркнул, что в центре внимания стратегии правительства находится человек. По его словам, все мероприятия кабмина направлены на повышение качества жизни граждан страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.