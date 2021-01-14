https://ria.ru/20210114/investitsii-1592956263.html

Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам

Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам

Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T05:03

2021-01-14T05:03

2021-01-14T05:03

россия

эксперт ра

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко."Начинающим инвесторам следует обратить внимание прежде всего на рынок облигаций - как на рынок наименее рискованных инструментов, выпускаемых прозрачными и устойчивыми эмитентами", - рекомендует он.Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств. "Это позволит грамотно осознать риски инвестирования в тот или иной актив, что даст возможность не только не потерять свои средства, но и преумножить их", - добавил Тищенко.Глава "Эксперт РА" также отметил, что рост интереса физических лиц к фондовому рынку – это хорошая тенденция, которая поможет компаниям и другим субъектам экономики занимать средства на развитие дешевле и в больших объемах."Тем не менее, важно, чтобы эта позитивная тенденция не привела к нежелательным последствиям. Новые инвесторы проявляют интерес к активам повышенной категории риска, в том числе к акциям, ради получения более высоких прибылей. В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры есть высокий потенциал для обострения рыночного и кредитного рисков. При неблагоприятном стечении обстоятельств новые инвесторы на фондовом рынке могут потерять свои сбережения и разочароваться в инвестировании на бирже", - заключил Тищенко.Снижение ставок по банковским депозитам и период самоизоляции в прошлом году стали сильными драйверами для "миграции" частных инвесторов на фондовой рынок, а снижение рынка акций позволило им войти туда по низким ценам. В результате, по данным Мосбиржи, количество частных инвесторов за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html

https://realty.ria.ru/20201221/fridman-1590267573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, экономика