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https://ria.ru/20210114/investitsii-1592956263.html
Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:03
2021-01-14T05:03
россия
эксперт ра
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко."Начинающим инвесторам следует обратить внимание прежде всего на рынок облигаций - как на рынок наименее рискованных инструментов, выпускаемых прозрачными и устойчивыми эмитентами", - рекомендует он.Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств. "Это позволит грамотно осознать риски инвестирования в тот или иной актив, что даст возможность не только не потерять свои средства, но и преумножить их", - добавил Тищенко.Глава "Эксперт РА" также отметил, что рост интереса физических лиц к фондовому рынку – это хорошая тенденция, которая поможет компаниям и другим субъектам экономики занимать средства на развитие дешевле и в больших объемах."Тем не менее, важно, чтобы эта позитивная тенденция не привела к нежелательным последствиям. Новые инвесторы проявляют интерес к активам повышенной категории риска, в том числе к акциям, ради получения более высоких прибылей. В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры есть высокий потенциал для обострения рыночного и кредитного рисков. При неблагоприятном стечении обстоятельств новые инвесторы на фондовом рынке могут потерять свои сбережения и разочароваться в инвестировании на бирже", - заключил Тищенко.Снижение ставок по банковским депозитам и период самоизоляции в прошлом году стали сильными драйверами для "миграции" частных инвесторов на фондовой рынок, а снижение рынка акций позволило им войти туда по низким ценам. В результате, по данным Мосбиржи, количество частных инвесторов за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html
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россия, эксперт ра, экономика

Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам

05:03 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"Начинающим инвесторам следует обратить внимание прежде всего на рынок облигаций - как на рынок наименее рискованных инструментов, выпускаемых прозрачными и устойчивыми эмитентами", - рекомендует он.
Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств. "Это позволит грамотно осознать риски инвестирования в тот или иной актив, что даст возможность не только не потерять свои средства, но и преумножить их", - добавил Тищенко.
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Глава "Эксперт РА" также отметил, что рост интереса физических лиц к фондовому рынку – это хорошая тенденция, которая поможет компаниям и другим субъектам экономики занимать средства на развитие дешевле и в больших объемах.
"Тем не менее, важно, чтобы эта позитивная тенденция не привела к нежелательным последствиям. Новые инвесторы проявляют интерес к активам повышенной категории риска, в том числе к акциям, ради получения более высоких прибылей. В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры есть высокий потенциал для обострения рыночного и кредитного рисков. При неблагоприятном стечении обстоятельств новые инвесторы на фондовом рынке могут потерять свои сбережения и разочароваться в инвестировании на бирже", - заключил Тищенко.
Снижение ставок по банковским депозитам и период самоизоляции в прошлом году стали сильными драйверами для "миграции" частных инвесторов на фондовой рынок, а снижение рынка акций позволило им войти туда по низким ценам. В результате, по данным Мосбиржи, количество частных инвесторов за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона человек.
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