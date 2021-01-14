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Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект
Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект
Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:26
2021-01-14T16:26
гайдаровский форум - 2021
сбербанк россии
гайдаровский форум
герман греф
технологии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности, считает глава Сбербанка Герман Греф."Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, - это принятие решений в условиях неопределённости", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.Сбербанк уже несколько лет занимается развитием искусственного интеллекта. При этом в ближайшее время банк намерен открыть первый в России институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, гайдаровский форум, герман греф, технологии

Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект

16:26 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, - это принятие решений в условиях неопределённости", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Сбербанк уже несколько лет занимается развитием искусственного интеллекта. При этом в ближайшее время банк намерен открыть первый в России институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Гайдаровский форум - 2021Сбербанк РоссииГайдаровский форумГерман ГрефТехнологии
 
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