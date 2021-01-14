https://ria.ru/20210114/intellekt-1593047268.html

Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект

Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект

Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:26

2021-01-14T16:26

2021-01-14T16:26

гайдаровский форум - 2021

сбербанк россии

гайдаровский форум

герман греф

технологии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности, считает глава Сбербанка Герман Греф."Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, - это принятие решений в условиях неопределённости", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.Сбербанк уже несколько лет занимается развитием искусственного интеллекта. При этом в ближайшее время банк намерен открыть первый в России институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210103/tekhnologii-1591869736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, гайдаровский форум, герман греф, технологии