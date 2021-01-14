https://ria.ru/20210114/indoneziya-1593017822.html

Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев, который должен был действовать с 1 по 14 января, еще на две недели, до 28 января, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:23

2021-01-14T14:23

2021-01-14T14:23

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев, который должен был действовать с 1 по 14 января, еще на две недели, до 28 января, сообщает АТОР.Причина — стремление не допустить завоза нового штамма COVID-19.Запрет по-прежнему не распространяется на граждан Индонезии, пассажиров с уже активированными разрешениями на пребывание, обладателей дипломатических и служебных виз. В декабре страна разрешила въезд иностранцам, прибывающим по бизнес-визе. Этой лазейкой активно пользовались российские туристы. Однако с января государство закрыло границы для всех зарубежных гостей, в том числе и заявивших о деловых целях визита. При этом те из них, кто прилетел в период с 28 по 31 декабря, должны были выполнить несколько условий: предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки, пройти пятидневный карантин и затем вновь сдать анализ на коронавирус.Несмотря на то что российские туристы не могут попасть в страну с апреля, в Индонезии все же находятся немногочисленные путешественники из России. Они прилетели, в том числе, в период новогодних каникул как раз по бизнес-визам. У них могут возникнуть проблемы с возвращением домой, говорят эксперты ассоциации.

https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, визы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия