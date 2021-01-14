Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших
18:37 14.01.2021 (обновлено: 18:38 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По идее прививка должна более стабильно и более долго защищать человека от заболевания, а что касается переболевших, пока мы не увидим большие данные, в течение года сложно сказать, сколько такой иммунный статус будет сохраняться. Собственно, и привитых мы до конца еще не знаем. Все покажет время. Сегодня разные мнения у разных ученых, у разных специалистов, на мой взгляд, покажет время", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
"Надо пережить год, чтобы точно увидеть: сколько, на какой период времени сохранилась иммунная защита у тех, кто переболел и кто вакцинировался. Время требуется для точных и правильных ответов", - добавил Собянин.
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