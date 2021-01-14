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Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших
Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших
Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:37
2021-01-14T18:38
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Надо пережить год, чтобы точно увидеть: сколько, на какой период времени сохранилась иммунная защита у тех, кто переболел и кто вакцинировался. Время требуется для точных и правильных ответов", - добавил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших

18:37 14.01.2021 (обновлено: 18:38 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По идее прививка должна более стабильно и более долго защищать человека от заболевания, а что касается переболевших, пока мы не увидим большие данные, в течение года сложно сказать, сколько такой иммунный статус будет сохраняться. Собственно, и привитых мы до конца еще не знаем. Все покажет время. Сегодня разные мнения у разных ученых, у разных специалистов, на мой взгляд, покажет время", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
"Надо пережить год, чтобы точно увидеть: сколько, на какой период времени сохранилась иммунная защита у тех, кто переболел и кто вакцинировался. Время требуется для точных и правильных ответов", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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