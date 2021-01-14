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Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших

Собянин сравнил иммунитет к COVID-19 от прививки и антител переболевших

Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:37

2021-01-14T18:37

2021-01-14T18:38

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, но требуется время, чтобы все это изучить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Надо пережить год, чтобы точно увидеть: сколько, на какой период времени сохранилась иммунная защита у тех, кто переболел и кто вакцинировался. Время требуется для точных и правильных ответов", - добавил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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