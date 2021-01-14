https://ria.ru/20210114/gusev-1593005723.html

Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева

Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева

Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:06

2021-01-14T13:06

2021-01-14T15:11

культура

москва

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.

https://ria.ru/20210113/karasev-1592813933.html

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2021

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