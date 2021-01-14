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Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:06
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культура
москва
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
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Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева

13:06 14.01.2021 (обновлено: 15:11 14.01.2021)
 
© СТС/YoutubeКадр из сериала "Погнали"
Кадр из сериала Погнали - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© СТС/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.
По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

"Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой", — сказала Крыжанская в комментарии РЕН ТВ.

Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.
Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
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