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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210114/gruzooborot-1593027827.html
Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн
Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн
Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 миллиона тонн... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:02
2021-01-14T15:02
россия-китай: главное
китай
забайкальский край
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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 миллиона тонн грузов.Экспорт из России в КНР по сравнению с 2019 годом снизился на 1% и составил 15,7 миллиона тонн грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы (4,5 миллиона тонн), каменный уголь (3,3 миллиона тонн) и металлические руды (2,7 миллиона тонн).Объем импорта в Россию из КНР по отношению к 2019 году вырос на 8,7% и составил 2,2 миллиона тонн грузов. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.
https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html
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китай, забайкальский край

Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн

15:02 14.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 миллиона тонн грузов.
Экспорт из России в КНР по сравнению с 2019 годом снизился на 1% и составил 15,7 миллиона тонн грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы (4,5 миллиона тонн), каменный уголь (3,3 миллиона тонн) и металлические руды (2,7 миллиона тонн).
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 14:56Россия-Китай: Главное
Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов
Объем импорта в Россию из КНР по отношению к 2019 году вырос на 8,7% и составил 2,2 миллиона тонн грузов. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЗабайкальский край
 
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