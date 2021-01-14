https://ria.ru/20210114/gruzooborot-1593027827.html

Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн

Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн

Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 миллиона тонн... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:02

2021-01-14T15:02

2021-01-14T15:02

россия-китай: главное

китай

забайкальский край

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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 миллиона тонн грузов.Экспорт из России в КНР по сравнению с 2019 годом снизился на 1% и составил 15,7 миллиона тонн грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы (4,5 миллиона тонн), каменный уголь (3,3 миллиона тонн) и металлические руды (2,7 миллиона тонн).Объем импорта в Россию из КНР по отношению к 2019 году вырос на 8,7% и составил 2,2 миллиона тонн грузов. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.

https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html

китай

забайкальский край

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китай, забайкальский край