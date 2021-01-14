https://ria.ru/20210114/grafik-1593037722.html

Дания получила график строительства "Северного потока — 2"

Дания получила график строительства "Северного потока — 2"

Сооружение газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании возобновится на этой неделе, об этом говорится в графике, полученном датским регулятором, сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:43

2021-01-14T15:43

2021-01-14T16:29

россия

северный поток — 2

дания

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сооружение газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании возобновится на этой неделе, об этом говорится в графике, полученном датским регулятором, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен."Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению "Северного потока - 2". Укладка трубопровода возобновится в датских водах 15 января 2021 года", - сказал он."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока - 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Российские власти, несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дания, экономика