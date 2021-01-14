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Дания получила график строительства "Северного потока — 2"
Дания получила график строительства "Северного потока — 2"
Сооружение газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании возобновится на этой неделе, об этом говорится в графике, полученном датским регулятором, сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:43
2021-01-14T16:29
россия
северный поток — 2
дания
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сооружение газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании возобновится на этой неделе, об этом говорится в графике, полученном датским регулятором, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен."Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению "Северного потока - 2". Укладка трубопровода возобновится в датских водах 15 января 2021 года", - сказал он."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока - 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Российские власти, несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.
https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html
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россия, северный поток — 2, дания, экономика

Дания получила график строительства "Северного потока — 2"

15:43 14.01.2021 (обновлено: 16:29 14.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сооружение газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании возобновится на этой неделе, об этом говорится в графике, полученном датским регулятором, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.
"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению "Северного потока - 2". Укладка трубопровода возобновится в датских водах 15 января 2021 года", - сказал он.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока - 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
Российские власти, несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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