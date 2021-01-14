https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html
Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным
Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным
Государственный аппарат должен стать более современным и функциональным, а госуправление - приблизиться к формату "сервисного государства", заявил... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:18
2021-01-14T12:18
2021-01-14T12:20
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Государственный аппарат должен стать более современным и функциональным, а госуправление - приблизиться к формату "сервисного государства", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Безусловно, цифровизация позволит повысить эффективность и государственного управления, приблизиться к формату "сервисного государства". Чтобы люди могли получать все услуги проактивно. И госаппарат должен быть настроен под такие изменения", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он напомнил, что для этого, в том числе, сейчас проводится реформа, которая должна завершиться до 1 апреля этого года: утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда."Аппарат должен стать более современным и функциональным. С понятными и чётко разграниченными сферами ответственности, отсутствием пересечений, более плотной структурой", - подчеркнул он.Мишустин добавил, что станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, сократится количество заместителей руководителей федеральных органов."Всё это, как мы рассчитываем, позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, эффективно выполнить задачи по достижению национальных целей развития", - сказал премьер.
https://ria.ru/20210112/pravitelstvo-1592673782.html
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, политика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Государственный аппарат должен стать более современным и функциональным, а госуправление - приблизиться к формату "сервисного государства", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Безусловно, цифровизация позволит повысить эффективность и государственного управления, приблизиться к формату "сервисного государства". Чтобы люди могли получать все услуги проактивно. И госаппарат должен быть настроен под такие изменения", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Он напомнил, что для этого, в том числе, сейчас проводится реформа, которая должна завершиться до 1 апреля этого года: утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.
"Аппарат должен стать более современным и функциональным. С понятными и чётко разграниченными сферами ответственности, отсутствием пересечений, более плотной структурой", - подчеркнул он.
Мишустин добавил, что станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, сократится количество заместителей руководителей федеральных органов.
"Всё это, как мы рассчитываем, позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, эффективно выполнить задачи по достижению национальных целей развития", - сказал премьер.