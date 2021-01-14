https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html

Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным

Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным

Государственный аппарат должен стать более современным и функциональным, а госуправление - приблизиться к формату "сервисного государства", заявил... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:18

2021-01-14T12:18

2021-01-14T12:20

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Государственный аппарат должен стать более современным и функциональным, а госуправление - приблизиться к формату "сервисного государства", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Безусловно, цифровизация позволит повысить эффективность и государственного управления, приблизиться к формату "сервисного государства". Чтобы люди могли получать все услуги проактивно. И госаппарат должен быть настроен под такие изменения", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он напомнил, что для этого, в том числе, сейчас проводится реформа, которая должна завершиться до 1 апреля этого года: утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда."Аппарат должен стать более современным и функциональным. С понятными и чётко разграниченными сферами ответственности, отсутствием пересечений, более плотной структурой", - подчеркнул он.Мишустин добавил, что станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, сократится количество заместителей руководителей федеральных органов."Всё это, как мы рассчитываем, позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, эффективно выполнить задачи по достижению национальных целей развития", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210112/pravitelstvo-1592673782.html

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