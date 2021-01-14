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Новак спрогнозировал рост спроса на газ в мире еще долгое время
Новак спрогнозировал рост спроса на газ в мире еще долгое время
Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:00
2021-01-14T17:00
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цены на нефть
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александр новак
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Поскольку потребление энергии будет в мире расти, спрос на газ в мире тоже еще долго будет расти, поскольку только "возобновляйкой" не покроют растущее потребление", - заявил Новак, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что мир, наверное, сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. По разным оценкам, пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет."У газа больше продолжительность жизни, потому что это тоже достаточно высокоэкологичный продукт, конкурентноспособный", - пояснил вице-премьер.
https://ria.ru/20210114/gaz-1592995287.html
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гайдаровский форум - 2021, россия, цены на нефть, весь мир, александр новак, экономика

Новак спрогнозировал рост спроса на газ в мире еще долгое время

17:00 14.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Поскольку потребление энергии будет в мире расти, спрос на газ в мире тоже еще долго будет расти, поскольку только "возобновляйкой" не покроют растущее потребление", - заявил Новак, выступая на Гайдаровском форуме.
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Он добавил, что мир, наверное, сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. По разным оценкам, пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет.
"У газа больше продолжительность жизни, потому что это тоже достаточно высокоэкологичный продукт, конкурентноспособный", - пояснил вице-премьер.
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Гайдаровский форум - 2021РоссияЦены на нефтьВесь мирАлександр НовакЭкономика
 
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