https://ria.ru/20210114/gaz-1592995287.html

Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа

Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа

России важно перестроить структуру экономики, нефть и газ еще долго будут играть существенную роль, но игнорировать смену акцентов нельзя, нужно наращивать... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:16

2021-01-14T12:16

2021-01-14T13:52

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574788650_0:99:2653:1591_1920x0_80_0_0_b07768f4b0ab5a6df142ac7b27274107.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России важно перестроить структуру экономики, нефть и газ еще долго будут играть существенную роль, но игнорировать смену акцентов нельзя, нужно наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, диверсифицировать экспорт газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе", - сказал он в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума."Это действительно серьезный вызов для нашей экономики. Именно поэтому важно изменить ее структуру, сделать её максимально разнообразной, наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику по диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа", - отметил Мишустин

https://ria.ru/20210113/gaz-1592883435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика