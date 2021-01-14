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Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа
Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа
России важно перестроить структуру экономики, нефть и газ еще долго будут играть существенную роль, но игнорировать смену акцентов нельзя, нужно наращивать... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:16
2021-01-14T13:52
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России важно перестроить структуру экономики, нефть и газ еще долго будут играть существенную роль, но игнорировать смену акцентов нельзя, нужно наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, диверсифицировать экспорт газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе", - сказал он в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума."Это действительно серьезный вызов для нашей экономики. Именно поэтому важно изменить ее структуру, сделать её максимально разнообразной, наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику по диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа", - отметил Мишустин
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа

12:16 14.01.2021 (обновлено: 13:52 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу "Россия-24"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу Россия-24 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России важно перестроить структуру экономики, нефть и газ еще долго будут играть существенную роль, но игнорировать смену акцентов нельзя, нужно наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, диверсифицировать экспорт газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе", - сказал он в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.
"Это действительно серьезный вызов для нашей экономики. Именно поэтому важно изменить ее структуру, сделать её максимально разнообразной, наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику по диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа", - отметил Мишустин
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Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021Михаил МишустинЭкономика
 
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