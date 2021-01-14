Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/frantsisk-1593041821.html
Ватикан сообщил о вакцинации от коронавируса папы Франциска
Ватикан сообщил о вакцинации от коронавируса папы Франциска
Папа Римский Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:04
2021-01-14T16:04
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
папа римский
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_c9e8fd8a63e6be865ce735ca2adce2c9.jpg
ВАТИКАН, 14 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации государства-города Ватикан на сегодня введена первая доза вакцины от COVID-19 папе Франциску и почетному папе", - заявил журналистам официальный представитель Ватикана.В среду многие СМИ со ссылкой аргентинское издание Nacion сообщили, что папа Франциск был вакцинирован от коронавируса.Однако информированный источник, близкий к Святому престолу, в среду не стал подтверждать данную информацию РИА Новости. При этом он указал, что прививки в Ватикане в первую очередь будут делаться пожилым людям. По информации источника, прививку одним из первых действительно должен был сделать 84-летний папа Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI.Сам папа Франциск на днях заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19 и призвал всех поступить так же. В телеинтервью, которое было показано в воскресенье по итальянскому Canale 5, он сказал, что каждый должен сделать это по этическим соображениям, поскольку речь идет о здоровье и жизни других людей.В среду Бруни сообщил журналистам, что утром в одном из холлов Зала Павла VI в Ватикане началась кампания по вакцинации от коронавируса. Пресс-служба также распространила фотографии помещения, где подданным папы Римского и сотрудникам различных служб Святого престола делаются прививки от коронавируса. Оно оборудовано специальным креслом, кушеткой, холодильником для хранения вакцин и компьютером, в который заносится вся необходимая информация.Помещение для вакцинации находится в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей. Однако во время пандемии на территории города-государства были введены жесткие ограничительные меры, что избежать скопления людей. Это сказалось как на формате богослужений, так и на деятельности самого понтифика. Папа Франциск, в частности, теперь проводит всеобщие аудиенции в библиотеке Апостольского дворца, онлайн-трансляцию которых осуществляет информационный портал Vatican News.Итальянские СМИ ранее сообщали, что папа Франциск сдавал анализы на COVID-19. В частности, такой тест он сделал 21 декабря, когда стало известно о заражении коронавирусом церковных иерархов из его ближнего окружения. Речь шла о двух видных куриальных кардиналах - главе службы Папских милостей Конраде Краевском, который был госпитализирован в римскую клинику "Агостино Джемелли", и губернаторе государства-города Ватикан Джузеппе Бертелло.В конце марта СМИ стало известно о заражении вирусом ответственного сотрудника госсекретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы, где находятся личные апартаменты понтифика. Тогда же появилась информация о том, что папа Франциск сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.
https://ria.ru/20201019/vaktsina--1580530503.html
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан

Ватикан сообщил о вакцинации от коронавируса папы Франциска

16:04 14.01.2021
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 14 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации государства-города Ватикан на сегодня введена первая доза вакцины от COVID-19 папе Франциску и почетному папе", - заявил журналистам официальный представитель Ватикана.
В среду многие СМИ со ссылкой аргентинское издание Nacion сообщили, что папа Франциск был вакцинирован от коронавируса.
Однако информированный источник, близкий к Святому престолу, в среду не стал подтверждать данную информацию РИА Новости. При этом он указал, что прививки в Ватикане в первую очередь будут делаться пожилым людям. По информации источника, прививку одним из первых действительно должен был сделать 84-летний папа Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI.
Криоконсервация яйцеклеток - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 18:04Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали не применять клетки эмбрионов для создания вакцин
Сам папа Франциск на днях заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19 и призвал всех поступить так же. В телеинтервью, которое было показано в воскресенье по итальянскому Canale 5, он сказал, что каждый должен сделать это по этическим соображениям, поскольку речь идет о здоровье и жизни других людей.
В среду Бруни сообщил журналистам, что утром в одном из холлов Зала Павла VI в Ватикане началась кампания по вакцинации от коронавируса. Пресс-служба также распространила фотографии помещения, где подданным папы Римского и сотрудникам различных служб Святого престола делаются прививки от коронавируса. Оно оборудовано специальным креслом, кушеткой, холодильником для хранения вакцин и компьютером, в который заносится вся необходимая информация.
Помещение для вакцинации находится в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей. Однако во время пандемии на территории города-государства были введены жесткие ограничительные меры, что избежать скопления людей. Это сказалось как на формате богослужений, так и на деятельности самого понтифика. Папа Франциск, в частности, теперь проводит всеобщие аудиенции в библиотеке Апостольского дворца, онлайн-трансляцию которых осуществляет информационный портал Vatican News.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 15:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится
Итальянские СМИ ранее сообщали, что папа Франциск сдавал анализы на COVID-19. В частности, такой тест он сделал 21 декабря, когда стало известно о заражении коронавирусом церковных иерархов из его ближнего окружения. Речь шла о двух видных куриальных кардиналах - главе службы Папских милостей Конраде Краевском, который был госпитализирован в римскую клинику "Агостино Джемелли", и губернаторе государства-города Ватикан Джузеппе Бертелло.
В конце марта СМИ стало известно о заражении вирусом ответственного сотрудника госсекретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы, где находятся личные апартаменты понтифика. Тогда же появилась информация о том, что папа Франциск сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Папа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния