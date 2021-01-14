https://ria.ru/20210114/frantsisk-1593041821.html

Ватикан сообщил о вакцинации от коронавируса папы Франциска

Ватикан сообщил о вакцинации от коронавируса папы Франциска

Папа Римский Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:04

2021-01-14T16:04

2021-01-14T16:04

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

папа римский

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 14 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации государства-города Ватикан на сегодня введена первая доза вакцины от COVID-19 папе Франциску и почетному папе", - заявил журналистам официальный представитель Ватикана.В среду многие СМИ со ссылкой аргентинское издание Nacion сообщили, что папа Франциск был вакцинирован от коронавируса.Однако информированный источник, близкий к Святому престолу, в среду не стал подтверждать данную информацию РИА Новости. При этом он указал, что прививки в Ватикане в первую очередь будут делаться пожилым людям. По информации источника, прививку одним из первых действительно должен был сделать 84-летний папа Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI.Сам папа Франциск на днях заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19 и призвал всех поступить так же. В телеинтервью, которое было показано в воскресенье по итальянскому Canale 5, он сказал, что каждый должен сделать это по этическим соображениям, поскольку речь идет о здоровье и жизни других людей.В среду Бруни сообщил журналистам, что утром в одном из холлов Зала Павла VI в Ватикане началась кампания по вакцинации от коронавируса. Пресс-служба также распространила фотографии помещения, где подданным папы Римского и сотрудникам различных служб Святого престола делаются прививки от коронавируса. Оно оборудовано специальным креслом, кушеткой, холодильником для хранения вакцин и компьютером, в который заносится вся необходимая информация.Помещение для вакцинации находится в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей. Однако во время пандемии на территории города-государства были введены жесткие ограничительные меры, что избежать скопления людей. Это сказалось как на формате богослужений, так и на деятельности самого понтифика. Папа Франциск, в частности, теперь проводит всеобщие аудиенции в библиотеке Апостольского дворца, онлайн-трансляцию которых осуществляет информационный портал Vatican News.Итальянские СМИ ранее сообщали, что папа Франциск сдавал анализы на COVID-19. В частности, такой тест он сделал 21 декабря, когда стало известно о заражении коронавирусом церковных иерархов из его ближнего окружения. Речь шла о двух видных куриальных кардиналах - главе службы Папских милостей Конраде Краевском, который был госпитализирован в римскую клинику "Агостино Джемелли", и губернаторе государства-города Ватикан Джузеппе Бертелло.В конце марта СМИ стало известно о заражении вирусом ответственного сотрудника госсекретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы, где находятся личные апартаменты понтифика. Тогда же появилась информация о том, что папа Франциск сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.

https://ria.ru/20201019/vaktsina--1580530503.html

https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html

ватикан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан