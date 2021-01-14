https://ria.ru/20210114/forum-1592963595.html

Путин поприветствовал участников XII Гайдаровского форума

Путин поприветствовал участников XII Гайдаровского форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", отметив, что его тема РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:36

2021-01-14T08:36

2021-01-14T10:47

гайдаровский форум

экономика

гайдаровский форум - 2021

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", отметив, что его тема исключительно актуальна и востребована, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В минувшем году наша страна и весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса. Она стала серьёзной угрозой для жизни и безопасности людей, беспрецедентным испытанием для национальных экономик и многих ключевых отраслей – здравоохранения, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сектора услуг. Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы. И потому считаю тему нынешнего форума "Россия и мир после пандемии" исключительно актуальной и востребованной", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что встречи форума всегда собирают представительную аудиторию и задают тон для экспертного обсуждения проблем, важных для России и других стран. Он также выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно, а его участники выдвинут полезные инициативы, которые будут применены на практике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200115/1563359285.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, экономика, гайдаровский форум - 2021, владимир путин