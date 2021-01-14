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Путин поприветствовал участников XII Гайдаровского форума
Путин поприветствовал участников XII Гайдаровского форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", отметив, что его тема РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:36
2021-01-14T10:47
гайдаровский форум
экономика
гайдаровский форум - 2021
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", отметив, что его тема исключительно актуальна и востребована, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В минувшем году наша страна и весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса. Она стала серьёзной угрозой для жизни и безопасности людей, беспрецедентным испытанием для национальных экономик и многих ключевых отраслей – здравоохранения, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сектора услуг. Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы. И потому считаю тему нынешнего форума "Россия и мир после пандемии" исключительно актуальной и востребованной", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что встречи форума всегда собирают представительную аудиторию и задают тон для экспертного обсуждения проблем, важных для России и других стран. Он также выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно, а его участники выдвинут полезные инициативы, которые будут применены на практике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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гайдаровский форум, экономика, гайдаровский форум - 2021, владимир путин

Путин поприветствовал участников XII Гайдаровского форума

08:36 14.01.2021 (обновлено: 10:47 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", отметив, что его тема исключительно актуальна и востребована, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В минувшем году наша страна и весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса. Она стала серьёзной угрозой для жизни и безопасности людей, беспрецедентным испытанием для национальных экономик и многих ключевых отраслей – здравоохранения, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сектора услуг. Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы. И потому считаю тему нынешнего форума "Россия и мир после пандемии" исключительно актуальной и востребованной", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что встречи форума всегда собирают представительную аудиторию и задают тон для экспертного обсуждения проблем, важных для России и других стран. Он также выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно, а его участники выдвинут полезные инициативы, которые будут применены на практике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гайдаровский форумЭкономикаГайдаровский форум - 2021Владимир Путин
 
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