Экологическую тропу открыли для туристов на острове Попова в Приморье
13:00 14.01.2021 (обновлено: 13:44 14.01.2021)
© Агентство по туризму Приморского краяЭкологическая тропа на острове Попова Приморского края
© Агентство по туризму Приморского края
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туристы в Приморском крае теперь могут с комфортом и не причиняя вреда природе гулять по острову Попова, делать фото на память и наслаждаться видом со смотровой площадки. Это стало возможным благодаря созданию новой экологической тропы, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Проект выиграл конкурс, объявленный региональным агентством по туризму, и получил более 13 миллионов рублей субсидии из краевого бюджета.
"Благоустройство тропы на острове Попова было сделано по поручению губернатора Олега Кожемяко. Это позволит развивать в Приморском крае экологический туризм, который на сегодняшний день является востребованным туристическим продуктом для корейских и японских туристов, в том числе прибывающих на круизных лайнерах", — рассказал глава агентства по туризму края Владимир Щур.
По его словам, главной идеей создания такого маршрута является сохранение природной красоты и забота об экологии.
© Агентство по туризму Приморского краяСхема маршрута экологической тропы на острове Попова
© Агентство по туризму Приморского края
Схема маршрута экологической тропы на острове Попова
Стартовая площадка встречает гостей у причала в проливе Старка, где находятся четыре павильона, в которых разместятся кафе, медпункт, охрана и спасатели. Там же сформировано небольшое место отдыха с фотозонами.
На пути движения по маршруту встречается артиллерийский полукапонир — одно из исторических фортификационных сооружений Владивостока. Далее турист сможет, следуя традиции, добавить свой камень в местный курган.
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Следующей точкой на экотропе стала зона отдыха. При исследовании территории было обнаружено старое ветвистое дерево, возле которого кто-то соорудил самодельную скамейку. Эта скамейка была сохранена, а зона расчищена. Так появилась площадка для комфортного отдыха.
Затем турист попадает в зону "каменной реки" — выходит к естественному оврагу, склоны которого укреплены камнем для предотвращения вымывания.
© Агентство по туризму Приморского краяТерритория экологической тропы на острове Попова
© Агентство по туризму Приморского края
Территория экологической тропы на острове Попова
Главная точка маршрута — смотровая площадка у мыса Проходной, или, как еще называют это место, Ущелье царя драконов. Она расположена в зоне максимального обзора, сразу после окончания тропы. С площадки открывается потрясающий вид на морскую бухту.
Как отметил Владимир Щур, в 2020 году в рамках госпрограммы "Развитие туризма в Приморском крае" была обустроена тропа в селе Безверхово Хасанского района, а также пляжи "Юбилейный" рядом с набережной Спортивной гавани, "Манжурка" в Славянке и пляж бухты Ахлестышева на острове Русском, где созданы парковочные места и зоны для отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями.