https://ria.ru/20210114/ekotropa-1593003529.html

Экологическую тропу открыли для туристов на острове Попова в Приморье

Экологическую тропу открыли для туристов на острове Попова в Приморье

Туристы в Приморском крае теперь могут с комфортом и не причиняя вреда природе гулять по острову Попова, делать фото на память и наслаждаться видом со смотровой РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:00

2021-01-14T13:00

2021-01-14T13:44

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туристы в Приморском крае теперь могут с комфортом и не причиняя вреда природе гулять по острову Попова, делать фото на память и наслаждаться видом со смотровой площадки. Это стало возможным благодаря созданию новой экологической тропы, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Проект выиграл конкурс, объявленный региональным агентством по туризму, и получил более 13 миллионов рублей субсидии из краевого бюджета.По его словам, главной идеей создания такого маршрута является сохранение природной красоты и забота об экологии.Стартовая площадка встречает гостей у причала в проливе Старка, где находятся четыре павильона, в которых разместятся кафе, медпункт, охрана и спасатели. Там же сформировано небольшое место отдыха с фотозонами.На пути движения по маршруту встречается артиллерийский полукапонир — одно из исторических фортификационных сооружений Владивостока. Далее турист сможет, следуя традиции, добавить свой камень в местный курган.Следующей точкой на экотропе стала зона отдыха. При исследовании территории было обнаружено старое ветвистое дерево, возле которого кто-то соорудил самодельную скамейку. Эта скамейка была сохранена, а зона расчищена. Так появилась площадка для комфортного отдыха.Затем турист попадает в зону "каменной реки" — выходит к естественному оврагу, склоны которого укреплены камнем для предотвращения вымывания.Главная точка маршрута — смотровая площадка у мыса Проходной, или, как еще называют это место, Ущелье царя драконов. Она расположена в зоне максимального обзора, сразу после окончания тропы. С площадки открывается потрясающий вид на морскую бухту.Как отметил Владимир Щур, в 2020 году в рамках госпрограммы "Развитие туризма в Приморском крае" была обустроена тропа в селе Безверхово Хасанского района, а также пляжи "Юбилейный" рядом с набережной Спортивной гавани, "Манжурка" в Славянке и пляж бухты Ахлестышева на острове Русском, где созданы парковочные места и зоны для отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

https://ria.ru/20200528/1572092086.html

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