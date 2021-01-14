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https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592994435.html
Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики
Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики
Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:14
2021-01-14T12:20
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей."Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста", - отметил глава правительства.По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты."Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году", - пообещал Мишустин. Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, добавил Михаил Мишустин."В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. После снижения во II квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики

12:14 14.01.2021 (обновлено: 12:20 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

"Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал её активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт значительно быстрее", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей.
"Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста", - отметил глава правительства.
По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.
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"Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году", - пообещал Мишустин.
Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, добавил Михаил Мишустин.
"В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. После снижения во II квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", - сказал Мишустин.
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Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
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