https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592994435.html

Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:14

2021-01-14T12:14

2021-01-14T12:20

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей."Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста", - отметил глава правительства.По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты."Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году", - пообещал Мишустин. Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, добавил Михаил Мишустин."В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. После снижения во II квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592960329.html

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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мишустин, экономика