https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592960329.html
Эксперт предрек восстановительный рост российской экономики в 2021 году
Эксперт предрек восстановительный рост российской экономики в 2021 году
Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:40
2021-01-14T07:40
2021-01-14T08:34
россия
эксперт ра
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Российская экономика, считает Тищенко, в силу своей структуры достаточно инерционна, что помогло ей меньше упасть, но это же и снизит темпы восстановления. "Если события пойдут по базовому сценарию, то в наступившем году мы увидим рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Необходимо осознавать, что этот восстановительный рост после большого провала недостаточен для того, чтобы вернуться к стартовому уровню", - добавил эксперт.При этом, по его ожиданиям, на уровень теперь уже "золотого" 2019 года российская экономика вернется в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств это может произойти даже раньше - в конце текущего года.Банк России прогнозировал спад экономики страны в 2020 году на 4-5%, однако регулятор допускал, что падение может быть и ниже 4%. Восстановление экономики, которое приостановилось в четвертом квартале, начнется уже весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП упал по итогам прошлого года на 3,8%, а в 2021 году – вырастет на 3,3%.
https://ria.ru/20201230/ekonomika-1591548792.html
https://ria.ru/20201227/ekonomika-1591120692.html
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РИА Новости
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россия, эксперт ра, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"Если в третьем квартале 2020 года российская экономика относительно быстро восстанавливалась после весеннего шока вслед за улучшениями в мировой экономике и благодаря увеличению бюджетных расходов, то четвертый квартал разочаровал. Мы ожидаем по итогам года падения ВВП на 3,8% с сокращением реальных доходов населения примерно на 2%, причем с существенным ударом по сфере услуг", - прогнозирует он.
Российская экономика, считает Тищенко, в силу своей структуры достаточно инерционна, что помогло ей меньше упасть, но это же и снизит темпы восстановления. "Если события пойдут по базовому сценарию, то в наступившем году мы увидим рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Необходимо осознавать, что этот восстановительный рост после большого провала недостаточен для того, чтобы вернуться к стартовому уровню", - добавил эксперт.
При этом, по его ожиданиям, на уровень теперь уже "золотого" 2019 года российская экономика вернется в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств это может произойти даже раньше - в конце текущего года.
Банк России прогнозировал спад экономики страны в 2020 году на 4-5%, однако регулятор допускал, что падение может быть и ниже 4%. Восстановление экономики, которое приостановилось в четвертом квартале, начнется уже весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.
Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП упал по итогам прошлого года на 3,8%, а в 2021 году – вырастет на 3,3%.