https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592960329.html

Эксперт предрек восстановительный рост российской экономики в 2021 году

Эксперт предрек восстановительный рост российской экономики в 2021 году

Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:40

2021-01-14T07:40

2021-01-14T08:34

россия

эксперт ра

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Российская экономика, считает Тищенко, в силу своей структуры достаточно инерционна, что помогло ей меньше упасть, но это же и снизит темпы восстановления. "Если события пойдут по базовому сценарию, то в наступившем году мы увидим рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Необходимо осознавать, что этот восстановительный рост после большого провала недостаточен для того, чтобы вернуться к стартовому уровню", - добавил эксперт.При этом, по его ожиданиям, на уровень теперь уже "золотого" 2019 года российская экономика вернется в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств это может произойти даже раньше - в конце текущего года.Банк России прогнозировал спад экономики страны в 2020 году на 4-5%, однако регулятор допускал, что падение может быть и ниже 4%. Восстановление экономики, которое приостановилось в четвертом квартале, начнется уже весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП упал по итогам прошлого года на 3,8%, а в 2021 году – вырастет на 3,3%.

https://ria.ru/20201230/ekonomika-1591548792.html

https://ria.ru/20201227/ekonomika-1591120692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, экономика