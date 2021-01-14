https://ria.ru/20210114/dzhuliani-1593026281.html

Миддлберийский колледж лишил адвоката Трампа Джулиани почетной степени

Миддлберийский колледж лишил адвоката Трампа Джулиани почетной степени

Миддлберийский колледж либеральных искусств лишил адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани его почетной степени после заявлений последнего на митинге... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:53

2021-01-14T14:53

2021-01-14T14:53

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

руди джулиани

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дональд трамп

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Миддлберийский колледж либеральных искусств лишил адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани его почетной степени после заявлений последнего на митинге сторонников президента, закончившемся штурмом Капитолия, сообщает в четверг издание Newsweek."Миддлберийский колледж принял решение отозвать почетную степень, которую он присвоил адвокату президента Руди Джулиани в 2005 году, и проинформировал об этом офис господина Джулиани", - цитирует издание заявление вуза.Адвокат выступил на митинге у Белого дома, в котором принимал участие Трамп. После митинга протестующие пошли на штурм Капитолия. В своем выступлении Джулиани призвал к "суду боем".Ранее сообщалось, что ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк начала проверку высказываний Джулиани, чтобы решить вопрос о его возможном исключении из рядов объединения.

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

нью-йорк (штат)

вашингтон (город)

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второй импичмент дональду трампу, руди джулиани, капитолий, дональд трамп, нью-йорк (штат), вашингтон (город), сша, в мире