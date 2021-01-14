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В Саратовской области в ДТП погибли два человека
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:41
2021-01-14T17:41
татищевский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 12.55 (11.55 мск) на трассе "Нижний Новгород - Саратов" в 4 километрах от села Полчаниновка Татищевского района."Предварительно, столкновение Hyundai Getz и ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 женщина 1975 года рождения и ее пассажирка 1957 года рождения от полученных травм скончались. Пассажирки ВАЗ-2112 1955, 1975 и 1966 годов рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации, водитель Hyundai мужчина 1965 года рождения с травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210113/dtp-1592858259.html
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РИА Новости
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татищевский район, саратовская область, происшествия

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

17:41 14.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 12.55 (11.55 мск) на трассе "Нижний Новгород - Саратов" в 4 километрах от села Полчаниновка Татищевского района.
"Предварительно, столкновение Hyundai Getz и ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 женщина 1975 года рождения и ее пассажирка 1957 года рождения от полученных травм скончались. Пассажирки ВАЗ-2112 1955, 1975 и 1966 годов рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации, водитель Hyundai мужчина 1965 года рождения с травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
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13 января, 13:48
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Татищевский районСаратовская областьПроисшествия
 
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