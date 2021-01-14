https://ria.ru/20210114/dtp-1593066438.html

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:41

2021-01-14T17:41

2021-01-14T17:41

татищевский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 12.55 (11.55 мск) на трассе "Нижний Новгород - Саратов" в 4 километрах от села Полчаниновка Татищевского района."Предварительно, столкновение Hyundai Getz и ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 женщина 1975 года рождения и ее пассажирка 1957 года рождения от полученных травм скончались. Пассажирки ВАЗ-2112 1955, 1975 и 1966 годов рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации, водитель Hyundai мужчина 1965 года рождения с травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210113/dtp-1592858259.html

татищевский район

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татищевский район, саратовская область, происшествия