https://ria.ru/20210114/doroga-1593006387.html

В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы бизнесмен не отремонтировал дорогу

В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы бизнесмен не отремонтировал дорогу

Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:09

2021-01-14T13:09

2021-01-14T14:01

белый яр

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв — РИА Новости. Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком, сообщает прокуратура Югры.Нарушения законодательства о защите прав предпринимателей надзорный орган обнаружил в ходе проверки в администрации поселения. Согласно информации прокуратуры, местные власти заключили с предпринимателем муниципальный контракт на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства более чем на 21 миллион рублей, однако как только подрядчик приступил к его исполнению, глава поселка стала чинить ему препятствия."Также (она. — Прим. ред.) приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации без наличия к тому каких-либо предпосылок. В результате неправомерных действий <…> подрядчик, поставленный в условия выставления новых штрафов, через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении", — говорится в сообщении.После этого без проведения конкурсных процедур администрация поселения заключила аналогичный муниципальный контракт с другим подрядчиком. Выявив нарушения, прокуратура направила в органы следствия материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновницы, уточнили в ведомстве."По результатам их рассмотрения в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 УК Российской Федерации "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб" и части 2 статьи 286 УК Российской Федерации "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления", — пояснили в прокуратуре Югры.Глава поселка Белый Яр уже находится под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре в региональном следственном управлении СК России сообщили, что она, как предполагается, выделила муниципальные квартиры 17 местным жителям, минуя тех, кто был в очереди на предоставление жилья.Руководит поселком Белый Яр, согласно информации на сайте местной администрации, Елена Никифорова. Пост главы городского поселения она занимает с сентября 2014 года, в администрации трудится с 2002 года.

https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

https://ria.ru/20210111/ministr-1592511823.html

белый яр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белый яр, следственный комитет россии (ск рф), происшествия