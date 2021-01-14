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В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы бизнесмен не отремонтировал дорогу
В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы бизнесмен не отремонтировал дорогу
Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:09
2021-01-14T14:01
белый яр
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв — РИА Новости. Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком, сообщает прокуратура Югры.Нарушения законодательства о защите прав предпринимателей надзорный орган обнаружил в ходе проверки в администрации поселения. Согласно информации прокуратуры, местные власти заключили с предпринимателем муниципальный контракт на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства более чем на 21 миллион рублей, однако как только подрядчик приступил к его исполнению, глава поселка стала чинить ему препятствия."Также (она. — Прим. ред.) приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации без наличия к тому каких-либо предпосылок. В результате неправомерных действий &lt;…&gt; подрядчик, поставленный в условия выставления новых штрафов, через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении", — говорится в сообщении.После этого без проведения конкурсных процедур администрация поселения заключила аналогичный муниципальный контракт с другим подрядчиком. Выявив нарушения, прокуратура направила в органы следствия материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновницы, уточнили в ведомстве."По результатам их рассмотрения в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 УК Российской Федерации "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб" и части 2 статьи 286 УК Российской Федерации "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления", — пояснили в прокуратуре Югры.Глава поселка Белый Яр уже находится под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре в региональном следственном управлении СК России сообщили, что она, как предполагается, выделила муниципальные квартиры 17 местным жителям, минуя тех, кто был в очереди на предоставление жилья.Руководит поселком Белый Яр, согласно информации на сайте местной администрации, Елена Никифорова. Пост главы городского поселения она занимает с сентября 2014 года, в администрации трудится с 2002 года.
https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html
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белый яр, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы бизнесмен не отремонтировал дорогу

13:09 14.01.2021 (обновлено: 14:01 14.01.2021)
 
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыГлава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова
Глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв — РИА Новости. Глава поселения Белый Яр без причины ввела в населенном пункте режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком, сообщает прокуратура Югры.
Нарушения законодательства о защите прав предпринимателей надзорный орган обнаружил в ходе проверки в администрации поселения. Согласно информации прокуратуры, местные власти заключили с предпринимателем муниципальный контракт на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства более чем на 21 миллион рублей, однако как только подрядчик приступил к его исполнению, глава поселка стала чинить ему препятствия.
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"Также (она. — Прим. ред.) приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации без наличия к тому каких-либо предпосылок. В результате неправомерных действий <…> подрядчик, поставленный в условия выставления новых штрафов, через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении", — говорится в сообщении.
После этого без проведения конкурсных процедур администрация поселения заключила аналогичный муниципальный контракт с другим подрядчиком. Выявив нарушения, прокуратура направила в органы следствия материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновницы, уточнили в ведомстве.
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"По результатам их рассмотрения в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 УК Российской Федерации "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб" и части 2 статьи 286 УК Российской Федерации "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления", — пояснили в прокуратуре Югры.
Глава поселка Белый Яр уже находится под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре в региональном следственном управлении СК России сообщили, что она, как предполагается, выделила муниципальные квартиры 17 местным жителям, минуя тех, кто был в очереди на предоставление жилья.
Руководит поселком Белый Яр, согласно информации на сайте местной администрации, Елена Никифорова. Пост главы городского поселения она занимает с сентября 2014 года, в администрации трудится с 2002 года.
 
Белый ЯрСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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