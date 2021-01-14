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Мишустин рассказал о дистанционной работе после окончания пандемии
Мишустин рассказал о дистанционной работе после окончания пандемии
Формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:13
2021-01-14T12:21
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во время распространения коронавируса по очевидным причинам произошёл рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета, согласно некоторым исследованиям, её доля достигала от 10 до 15% от общей. Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Мишустин напомнил, что специфика такой занятости уже была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс."Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс", - отметил премьер.По его мнению, в дальнейшем это будет определяться самой экономикой.Говоря о цифровых технологиях, Мишустин отметил, что за счет них кабмину удалось повысить качество поддержки людей, которые потеряли работу в период пандемии, и одновременно сократить теневой, серый рынок труда, уменьшить размеры скрытой безработицы.
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал о дистанционной работе после окончания пандемии

12:13 14.01.2021 (обновлено: 12:21 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Во время распространения коронавируса по очевидным причинам произошёл рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета, согласно некоторым исследованиям, её доля достигала от 10 до 15% от общей. Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Мишустин напомнил, что специфика такой занятости уже была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс.
"Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс", - отметил премьер.
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По его мнению, в дальнейшем это будет определяться самой экономикой.
Говоря о цифровых технологиях, Мишустин отметил, что за счет них кабмину удалось повысить качество поддержки людей, которые потеряли работу в период пандемии, и одновременно сократить теневой, серый рынок труда, уменьшить размеры скрытой безработицы.
 
Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
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