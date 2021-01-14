https://ria.ru/20210114/distantsionka-1592993894.html

Мишустин рассказал о дистанционной работе после окончания пандемии

Мишустин рассказал о дистанционной работе после окончания пандемии

Формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:13

2021-01-14T12:13

2021-01-14T12:21

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во время распространения коронавируса по очевидным причинам произошёл рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета, согласно некоторым исследованиям, её доля достигала от 10 до 15% от общей. Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Мишустин напомнил, что специфика такой занятости уже была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс."Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс", - отметил премьер.По его мнению, в дальнейшем это будет определяться самой экономикой.Говоря о цифровых технологиях, Мишустин отметил, что за счет них кабмину удалось повысить качество поддержки людей, которые потеряли работу в период пандемии, и одновременно сократить теневой, серый рынок труда, уменьшить размеры скрытой безработицы.

https://ria.ru/20210111/vakansiya-1592514122.html

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