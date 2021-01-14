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В Дании небезопасные места в городах украсят граффити и мозаикой
В Дании небезопасные места в городах украсят граффити и мозаикой
Власти Копенгагена планируют сломать стереотип о небезопасных местах города с помощью уличного искусства, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:54
2021-01-14T13:54
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Копенгагена планируют сломать стереотип о небезопасных местах города с помощью уличного искусства, сообщает "ЕвроПульс".Муниципальные чиновники с помощью граффити и мозаики намерены оживить бетонные переходы под железнодорожными станциями Сэлер и Вигерслев Алле. Кроме того, этим районам добавят освещения.Ожидается, что более яркие и "радостные" переходы станут приятнее для пешеходов и велосипедистов. Тогда люди будут чаще строить свои маршруты через эти места и перестанут воспринимать их как пустынные и потенциально опасные.Этот экспериментальный проект начнется весной 2021 года. Сейчас власти ищут уличных художников и отбирают самые интересные проекты. После того как граффити и мозаика, а также подсветка будут готовы, в течение года инициаторы акции займутся наблюдением за ростом популярности этих мест.Они будут учитывать, сколько людей их посещают и в какое время, а также проведут опросы среди местных жителей. Если стереотип о "небезопасности" будет сломлен, уличных художников будут приглашать и в другие места Копенгагена "поработать с дурной репутацией".
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дания, туризм, новости - туризм, копенгаген

В Дании небезопасные места в городах украсят граффити и мозаикой

13:54 14.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Копенгагена планируют сломать стереотип о небезопасных местах города с помощью уличного искусства, сообщает "ЕвроПульс".
Муниципальные чиновники с помощью граффити и мозаики намерены оживить бетонные переходы под железнодорожными станциями Сэлер и Вигерслев Алле. Кроме того, этим районам добавят освещения.
Ожидается, что более яркие и "радостные" переходы станут приятнее для пешеходов и велосипедистов. Тогда люди будут чаще строить свои маршруты через эти места и перестанут воспринимать их как пустынные и потенциально опасные.
Этот экспериментальный проект начнется весной 2021 года. Сейчас власти ищут уличных художников и отбирают самые интересные проекты. После того как граффити и мозаика, а также подсветка будут готовы, в течение года инициаторы акции займутся наблюдением за ростом популярности этих мест.
Они будут учитывать, сколько людей их посещают и в какое время, а также проведут опросы среди местных жителей. Если стереотип о "небезопасности" будет сломлен, уличных художников будут приглашать и в другие места Копенгагена "поработать с дурной репутацией".
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