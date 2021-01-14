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https://ria.ru/20210114/dalnegorsk-1592973687.html
СК в Приморье проверит ситуацию с пенсионерами, живущими в аварийном доме
СК в Приморье проверит ситуацию с пенсионерами, живущими в аварийном доме
Следователи начали проверку информации о семерых пенсионерах, которые живут в пустующем доме без окон в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональное... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:20
2021-01-14T14:45
россия
дальнегорск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о семерых пенсионерах, которые живут в пустующем доме без окон в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.В соцсетях было опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме почти нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле, и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде. Прокуратура начала проверку. Власти Дальнегорска сообщили, что сейчас нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, а позже добавили, что пройдет экспертиза состояния жилья, будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда."В социальных сетях размещен видеосюжет о том, что пенсионеры проживают в аварийном доме в плохих условиях. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.На месте проведен осмотр, опрошены жильцы дома. Будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и должностным лицам, уполномоченным следить за соблюдением прав жильцов дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://realty.ria.ru/20210114/dalnegorsk-1592965978.html
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россия, дальнегорск, приморский край, происшествия

СК в Приморье проверит ситуацию с пенсионерами, живущими в аварийном доме

10:20 14.01.2021 (обновлено: 14:45 14.01.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краюАварийный дом в городе Дальнегорске на улице Рабочая
Аварийный дом в городе Дальнегорске на улице Рабочая - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о семерых пенсионерах, которые живут в пустующем доме без окон в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
В соцсетях было опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме почти нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле, и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде. Прокуратура начала проверку. Власти Дальнегорска сообщили, что сейчас нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, а позже добавили, что пройдет экспертиза состояния жилья, будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда.
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"В социальных сетях размещен видеосюжет о том, что пенсионеры проживают в аварийном доме в плохих условиях. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
На месте проведен осмотр, опрошены жильцы дома. Будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и должностным лицам, уполномоченным следить за соблюдением прав жильцов дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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