СК в Приморье проверит ситуацию с пенсионерами, живущими в аварийном доме
10:20 14.01.2021 (обновлено: 14:45 14.01.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о семерых пенсионерах, которые живут в пустующем доме без окон в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
В соцсетях было опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме почти нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле, и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде. Прокуратура начала проверку. Власти Дальнегорска сообщили, что сейчас нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, а позже добавили, что пройдет экспертиза состояния жилья, будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда.
"В социальных сетях размещен видеосюжет о том, что пенсионеры проживают в аварийном доме в плохих условиях. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
На месте проведен осмотр, опрошены жильцы дома. Будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и должностным лицам, уполномоченным следить за соблюдением прав жильцов дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.