https://ria.ru/20210114/covindex-1592972564.html

Covindex на новогодней неделе упал сразу на 8,3 пункта

Covindex на новогодней неделе упал сразу на 8,3 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на новогодней неделе, с 4 по 10... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:10

2021-01-14T10:10

2021-01-14T10:10

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на новогодней неделе, с 4 по 10 января, снизился сразу на 8,3 пункта и составил 66,8 пункта. Сильнее падение было только на майских праздниках.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.В связи с профилактическими работами в системах обработки информации "Платформы ОФД" и новогодними каникулами данные по индексу не публиковались с 23 декабря.На неделе с 21 по 27 декабря средние чеки снижались по половине товаров из набора. Лидировали медицинские маски – по ним чек просел на 14%, до 71 рубля. По перчаткам он уменьшился на 6%, до 116 рублей, по антисептикам - на 2%, до 335 рублей. На прежнем уровне сохранился средний чек только по лимонам (48 рублей), а по остальным товарам – вырос: по кусковому мылу (на 4%, до 86 рублей), по туалетной бумаге (на 2%, до 61 рубля), по гречке (на 2%, до 83 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2 пункта и составил 71,7 пункта. Недельный рост продаж составил 11%. Как объяснили аналитики, причиной стала активная подготовка россиян к празднованию Нового года и увеличившиеся закупки продуктов: продажи лимонов выросли на 35%, гречки – на 20%.Неделей позднее, с 28 декабря по 3 января, средние чеки снижались по антисептикам (на 9%, до 305 рублей), лимонам (на 8%, до 44 рублей) и перчаткам (на 3%, до 113 рублей). Стабильным остался средний чек по туалетной бумаге (61 рубль). Вырос он по медицинским маскам (на 23%, до 87 рублей), кусковому мылу (на 17%, до 101 рубля) и гречке (на 4%, до 86 рублей).Covindex за неделю прибавил 3,4 пункта и составил 75,1 пункта. При этом продажи из-за праздничного затишья в первые дни нового года в среднем снизились на 13%.В праздничную неделю, с 4 по 10 января, по большинству товаров средний чек снижался: по кусковому мылу – на 22% (до 79 рублей), по медицинским маскам – на 15% (до 74 рублей), по перчаткам - на 11% (до 101 рубля), по антисептикам - на 9% (до 279 рублей), по лимонам - на 2% (до 43 рублей). Сохранился он по туалетной бумаге (61 рубль), а вырос только по гречке (на 1%, до 87 рублей).Получается, что Covindex за новогоднюю неделю снизился на 8,3 пункта и составил 66,8 пункта. Это одно из самых заметных сокращений за всю историю его расчета - сильнее было снижение только на майских праздниках, на неделе с 4 по 10 мая, когда оно составило 10,5 пункта. Продажи в среднем снизились на 8%."После масштабных закупок в канун Нового года объем затрат в магазинах закономерно снизился. Не было необходимости и посещать работу, что отразилось на значительном падении продаж средств индивидуальной защиты, особенно медицинских масок (на 25%). Выросли лишь продажи товаров "первой необходимости", в том числе туалетной бумаги (на 6%), и гречки - популярного гарнира к блюдам "застольного" периода (на 10%)", - отметили аналитики "Платформы ОФД".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592970580.html

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