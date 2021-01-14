https://ria.ru/20210114/chinovniki-1593051953.html

Пензенский губернатор отправил чиновников на уборку снега

Пензенский губернатор отправил чиновников на уборку снега

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг на фоне сильного снегопада поручил выделить до четверти сотрудников министерств и ведомств правительства РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:49

2021-01-14T16:49

2021-01-14T21:34

пензенская область

иван белозерцев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг на фоне сильного снегопада поручил выделить до четверти сотрудников министерств и ведомств правительства региона, а также администраций муниципалитетов, которых направят на расчистку снега, глава региона назвал это "нормальным подходом".Ранее главк МЧС сообщил, что в Пензенской области в четверг объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, обильного снегопада и метели."Министрам, начальникам управлений и служб правительства Пензенской области, главам муниципальных образований сегодня во второй половине дня и завтра - выделить до 25% сотрудников, которые должны прийти и оказывать помощь в очистке снега работникам коммунальных служб. Обеспечьте их инвентарем, организуйте эту работу. Это нормальный подход, нормальный принцип. У нас всегда наши сотрудники относятся к этому с пониманием. Я думаю, что это нужно сделать и другим руководителям других хозяйствующих субъектов. Главам городов, главам муниципальных образований - организуйте эту работу", - заявил Белозерцев на совещании с главами муниципалитетов на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.По словам главы региона, такого количества техники, чтобы убрать снег за сутки-двое, "просто нет". Он потребовал от глав муниципалитетов усилить расчистку дорог и тротуаров, подчеркнув, что до школ, детсадов и других социальных объектов "не козьи тропы должны быть". Также губернатор призвал руководителей организаций привлечь своих сотрудников к расчистке снега на территории возле организации.Белозерцев поручил организовать круглосуточное дежурство сотрудников служб, от которых зависит ликвидация последствий снегопада, и ответственных за это направление членов правительства. Кроме того, губернатор потребовал отменить все выезды детей на спортивные и другие мероприятия в сложных дорожных условиях."Никаких поездок… Не дай бог, в ДТП потеряем детей… Будет возможность, будут хорошие дорожные условия, поедем, организуем, поможем, сопроводим. Сейчас - нет, никаких поездок", - подчеркнул он.Он также призвал жителей ограничить использование личного автотранспорта до тех пор, пока дороги не будут очищены от снега. "Какими бы вы ни были профессионалами, не все зависит от вас, многое - от дорожной ситуации... Мы будем делать все, чтобы дороги были в нормальном состоянии ... но прошу отнестись к этому вопросу с пониманием", - сказал Белозерцев.

https://ria.ru/20210111/sneg-1592636216.html

https://ria.ru/20210110/chinovnik-1592488119.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, общество