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Шоубиз
https://ria.ru/20210114/buzova-1592858816.html
На Мальдивах сбылась мечта Ольги Бузовой
На Мальдивах сбылась мечта Ольги Бузовой
Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова наконец-то увидела дельфинов и сочла это хорошей приметой. Короткие видео с млекопитающими певица разместила в сторис... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:52
2021-01-14T06:52
шоубиз
давид манукян (dava)
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ольга бузова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова наконец-то увидела дельфинов и сочла это хорошей приметой. Короткие видео с млекопитающими певица разместила в сторис Instagram. Певица и телеведущая вместе с блогером Давидом Манукяном катались на водных мотоциклах вдоль берега.
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давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова, мальдивы

На Мальдивах сбылась мечта Ольги Бузовой

06:52 14.01.2021
 
© Фото : @buzova86/InstagramФото из Instagram Ольги Бузовой
Фото из Instagram Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : @buzova86/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова наконец-то увидела дельфинов и сочла это хорошей приметой. Короткие видео с млекопитающими певица разместила в сторис Instagram.
© Фото : buzova86Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : buzova86
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
"Они прямо были в метре от нас, плавали по парам. Говорят, что это на счастье", — написала певица.
Певица и телеведущая вместе с блогером Давидом Манукяном катались на водных мотоциклах вдоль берега.
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга БузоваМальдивы
 
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