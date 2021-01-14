https://ria.ru/20210114/buzova-1592858816.html
На Мальдивах сбылась мечта Ольги Бузовой
На Мальдивах сбылась мечта Ольги Бузовой
Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова наконец-то увидела дельфинов и сочла это хорошей приметой. Короткие видео с млекопитающими певица разместила в сторис... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:52
2021-01-14T06:52
2021-01-14T06:52
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
мальдивы
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова наконец-то увидела дельфинов и сочла это хорошей приметой. Короткие видео с млекопитающими певица разместила в сторис Instagram. Певица и телеведущая вместе с блогером Давидом Манукяном катались на водных мотоциклах вдоль берега.
https://ria.ru/20210112/syabitova-1592570533.html
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давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова, мальдивы