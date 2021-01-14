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В Московской области начнут производить молоко буйвола

В Московской области начнут производить молоко буйвола

Масштабный проект по запуску производства буйволиного молока стартует в Подмосковье – для этого в Наро-Фоминском городском округе построят комбинированный... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:00

2021-01-14T16:00

2021-01-14T16:00

хорошие новости

хорошие новости

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Масштабный проект по запуску производства буйволиного молока стартует в Подмосковье – для этого в Наро-Фоминском городском округе построят комбинированный комплекс, где будут содержаться животные, а также создаваться сам необычный продукт.Под реализацию проекта подмосковные власти выделят участок площадью 23 478 960 квадратных метров без проведения торгов. В построенном на нем комплексе планируется разместить 900 голов дойного буйволиного стада и 2400 коровьего. Животных закупят на фермах в Болгарии и Италии. На территории нового комплекса будут располагаться отдельные корпуса и сооружения для стада буйволов и коров, а также площадки для хранения зерна, сено/солом-хранилища и другие здания.Для обеспечения поголовья часть предоставленных земельных участков отведут под создание собственной кормовой базы. "Общий объем инвестиций в проект составит 3,1 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в Наро-Фоминском городском округе 120 новых рабочих мест", – отметил Воскресенский.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, московская область (подмосковье)