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В Московской области начнут производить молоко буйвола
В Московской области начнут производить молоко буйвола
Масштабный проект по запуску производства буйволиного молока стартует в Подмосковье – для этого в Наро-Фоминском городском округе построят комбинированный... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:00
2021-01-14T16:00
хорошие новости
хорошие новости
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Масштабный проект по запуску производства буйволиного молока стартует в Подмосковье – для этого в Наро-Фоминском городском округе построят комбинированный комплекс, где будут содержаться животные, а также создаваться сам необычный продукт.Под реализацию проекта подмосковные власти выделят участок площадью 23 478 960 квадратных метров без проведения торгов. В построенном на нем комплексе планируется разместить 900 голов дойного буйволиного стада и 2400 коровьего. Животных закупят на фермах в Болгарии и Италии. На территории нового комплекса будут располагаться отдельные корпуса и сооружения для стада буйволов и коров, а также площадки для хранения зерна, сено/солом-хранилища и другие здания.Для обеспечения поголовья часть предоставленных земельных участков отведут под создание собственной кормовой базы. "Общий объем инвестиций в проект составит 3,1 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в Наро-Фоминском городском округе 120 новых рабочих мест", – отметил Воскресенский.
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РИА Новости
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хорошие новости, московская область (подмосковье)

В Московской области начнут производить молоко буйвола

16:00 14.01.2021
 
© РИА НовостиКафрский буйвол
Кафрский буйвол - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Масштабный проект по запуску производства буйволиного молока стартует в Подмосковье – для этого в Наро-Фоминском городском округе построят комбинированный комплекс, где будут содержаться животные, а также создаваться сам необычный продукт.

"Проект предполагает создание роботизированного молочно-животноводческого комплекса с производственной мощностью 30 000 тонн коровьего и 2000 тонн буйволиного молока высшего сорта", – рассказал корреспонденту проекта "Хорошие новости" и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Под реализацию проекта подмосковные власти выделят участок площадью 23 478 960 квадратных метров без проведения торгов. В построенном на нем комплексе планируется разместить 900 голов дойного буйволиного стада и 2400 коровьего. Животных закупят на фермах в Болгарии и Италии.
На территории нового комплекса будут располагаться отдельные корпуса и сооружения для стада буйволов и коров, а также площадки для хранения зерна, сено/солом-хранилища и другие здания.
Для обеспечения поголовья часть предоставленных земельных участков отведут под создание собственной кормовой базы.
"Общий объем инвестиций в проект составит 3,1 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в Наро-Фоминском городском округе 120 новых рабочих мест", – отметил Воскресенский.
 
Хорошие новостиХорошие новостиМосковская область (Подмосковье)
 
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