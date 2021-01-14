https://ria.ru/20210114/biznes-1592990150.html

В Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса

В Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса

В Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса

2021-01-14T11:58

2021-01-14T11:58

2021-01-14T12:05

андрей кутепов

максим решетников

антон силуанов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В Совфеде предлагают усовершенствовать законодательство о госзакупках для малого и среднего бизнеса, в том числе - предоставить ФАС право на выдачу предупреждений, что убережет предприятия от штрафов.В рамках подготовки к "правительственному часу" с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также по итогам круглых столов, которые проходили на площадке комитета СФ по экономической политике, в комитет поступила информация относительно проблем, возникающих в сфере малого и среднего бизнеса при реализации положений законов о госзакупках и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, говорится в письме главы комитета Андрея Кутепова на имя министра финансов РФ Антона Силуанова и руководителя ФАС Максима Шаскольского.В частности, "антимонопольные требования к торгам, а также к запросам котировок и предложений, в силу формулировки части 1 статьи 17 закона "О защите конкуренции", распространяются на торги частного сектора, включая закупки канцелярских товаров субъектами малого бизнеса", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Это приводит к тому, что частный сектор отказывается от проведения конкурентных способов закупки, опасаясь жалоб со стороны проигравших участников и возможных санкций со стороны ФАС России. Кроме того, действующая редакция позволяет службе возбуждать дела по признакам ограничения конкуренции, например, при закупке сеялки сельхозпредприятием или ворот заводом автотракторного оборудования, отмечает Кутепов.По словам политика, отсутствует законодательно определенный предельный срок оплаты заказов в рамках закупок. Субъекты МСП не имеют возможности участия в крупных заказах, осуществляемых в рамках закона о госзакупках, которые подразумевают большой комплекс сложных работ и значительный размер обеспечения.В настоящее время в рамках закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц успешно применяется механизм участия в закупке нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (консорциум), однако в законе о госзакупках данный механизм отсутствует, говорится в документе.По его словам, в силу того, что "действующим законодательством не предусмотрен механизм выдачи антимонопольным органом предупреждения при выявлении нарушений хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, антимонопольных правил, предусмотренных законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", субъекты МСП несут высокие финансовые потери в виде административных штрафов и не имеют возможности прекратить допущенные нарушения, устранить причины и условия, способствовавшие их возникновению, а также их последствия без ухудшения своего финансового положения, так как сразу привлекаются антимонопольными органами к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства".Кутепов отмечает, что разрешение указанных проблем будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, увеличению финансовых оборотов в данном сегменте, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджеты."Прошу Вас рассмотреть возможность разработки изменений в действующее законодательство, направленных на устранение указанных вопросов при разработке изменений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - говорится в письме.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html

https://ria.ru/20201113/sakhar-1584437626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/shaskolskiy-1584091465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кутепов, максим решетников, антон силуанов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика