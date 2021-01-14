https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593092541.html

В Белоруссии вынесли приговор участнице протестов, укусившей силовика

В Белоруссии вынесли приговор участнице протестов, укусившей силовика

Суд в Белоруссии приговорил участницу несанкционированной акции протеста, укусившую милиционера за руку, к двум годам домашней "химии" и штрафу, сообщила в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:32

2021-01-14T19:32

2021-01-14T21:47

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил участницу несанкционированной акции протеста, укусившую милиционера за руку, к двум годам домашней "химии" и штрафу, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Минской области."Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 57-летней местной жительницы П., которой инкриминировано сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка. Как установлено, П. 11 октября 2020 года при ее доставлении сотрудниками милиции на служебном автомобиле в Солигорский РОВД для разбирательства по факту нарушения порядка проведения массового мероприятия укусила за руку в области локтевого сустава милиционера роты патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в результате сотруднику милиции были причинены легкие телесные повреждения, которые не повлекли кратковременного ухудшения здоровья. В суде обвиняемая вину признала частично, она пояснила, что не имела намерений нарушать общественный порядок, говорится в сообщении.Отмечается, что в пользу потерпевшего суд также взыскал с женщины 500 белорусских рублей (194 доллара по текущему курсу) в счет возмещения морального вреда.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html

https://ria.ru/20210110/minsk-1592472556.html

минская область

белоруссия

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александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире