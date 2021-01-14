В Белоруссии вынесли приговор участнице протестов, укусившей силовика
19:32 14.01.2021 (обновлено: 21:47 14.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил участницу несанкционированной акции протеста, укусившую милиционера за руку, к двум годам домашней "химии" и штрафу, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Минской области.
"Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 57-летней местной жительницы П., которой инкриминировано сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка. Как установлено, П. 11 октября 2020 года при ее доставлении сотрудниками милиции на служебном автомобиле в Солигорский РОВД для разбирательства по факту нарушения порядка проведения массового мероприятия укусила за руку в области локтевого сустава милиционера роты патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате сотруднику милиции были причинены легкие телесные повреждения, которые не повлекли кратковременного ухудшения здоровья. В суде обвиняемая вину признала частично, она пояснила, что не имела намерений нарушать общественный порядок, говорится в сообщении.
"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Солигорского района постановил в отношении П. обвинительный приговор... ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в пользу потерпевшего суд также взыскал с женщины 500 белорусских рублей (194 доллара по текущему курсу) в счет возмещения морального вреда.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
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