https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593030046.html

СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН

СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН

Обыск проходит в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:10

2021-01-14T15:10

2021-01-14T15:32

александр лукашенко

в мире

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583636718_0:58:3027:1761_1920x0_80_0_0_f599837b40570aa2565a26af9b664d3f.jpg

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Обыск проходит в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице Белоруссии, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео в своем Facebook, что обыск проходит в офисе БелаПАН в Минске в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК."Могу подтвердить, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске, орган дознания по поручению управления следственного комитета проводит обыск в офисе БелаПАН", - сказала официальный представитель управления СК по Минску. От других подробностей она воздержалась.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591704931.html

https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592885690.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, в мире, минск, белоруссия