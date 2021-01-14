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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593030046.html
СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН
СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН
Обыск проходит в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:10
2021-01-14T15:32
александр лукашенко
в мире
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Обыск проходит в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице Белоруссии, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео в своем Facebook, что обыск проходит в офисе БелаПАН в Минске в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК."Могу подтвердить, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске, орган дознания по поручению управления следственного комитета проводит обыск в офисе БелаПАН", - сказала официальный представитель управления СК по Минску. От других подробностей она воздержалась.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591704931.html
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александр лукашенко, в мире, минск, белоруссия

СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН

15:10 14.01.2021 (обновлено: 15:32 14.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Обыск проходит в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице Белоруссии, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.
Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео в своем Facebook, что обыск проходит в офисе БелаПАН в Минске в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК.
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"Могу подтвердить, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске, орган дознания по поручению управления следственного комитета проводит обыск в офисе БелаПАН", - сказала официальный представитель управления СК по Минску. От других подробностей она воздержалась.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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