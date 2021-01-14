https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593023308.html

Журналистка сообщила об обыске в белорусском информагентстве БелаПАН

Журналистка сообщила об обыске в белорусском информагентстве БелаПАН

Обыск проходит в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:38

2021-01-14T14:38

2021-01-14T14:38

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Обыск проходит в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ, заявила журналистка агентства Татьяна Бубликова.В среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что Александров задержан милицией и находится в Октябрьском РУВД Минска. По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила позже РИА Новости официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская."В 12.10 (совпадает с мск) начался обыск в информагентстве БелаПАН. К нам в офис пришли люди в форме", - сообщила журналистка в видео, размещенном на ее странице в Facebook. Она пояснила, что присутствовала при начале обыска, но затем ей "удалось выбраться из офиса вместе с телефоном" из-за повысившегося давления.Бубликова заявила, что обыск проводит Следственный комитет в рамках дела Александрова. "Хотят найти документы и предметы, относящиеся к делу", - добавила она.РИА Новости пока не располагает комментарием управления СК по Минску в связи с данной информацией.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592885690.html

https://ria.ru/20210113/minsk-1592867701.html

минск

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александр лукашенко, минск, в мире