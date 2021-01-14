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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/bayden-1593027379.html
В конгрессе США объявили о намерении инициировать импичмент Байдену
В конгрессе США объявили о намерении инициировать импичмент Байдену
Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин хочет поднять вопрос об импичменте демократу Джо Байдену на следующий день после его... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:00
2021-01-14T20:43
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин хочет поднять вопрос об импичменте демократу Джо Байдену на следующий день после его вступления в должность президента. Об этом она написала в Twitter.По ее словам, американцы должны убедиться, что лидеры страны "привлекаются к ответственности".Конгрессвумен заявила, что в Штатах не может быть президента, готового "злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкупленным" правительствами других государств, а также "китайских &lt;...&gt;, украинских энергетических компаний".Импичмент ТрампуРанее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу по статье о "подстрекательстве к мятежу". Согласно документу, ему также запретят занимать любые выборные должности в будущем. Члены нижней палаты обвинили политика в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".За это решение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против — 197.Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте.Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения насчет этого нет, а демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.Заявление ТрампаПосле вынесения импичмента Трамп выступил с заявлением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, однако никак не прокомментировал свое возможное отрешение от должности."Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", — сказал он.По мнению Трампа, сейчас необходимо сосредоточиться на интересах всего государства и объединиться, "преодолев страсти момента".Действующий президент, помимо этого, упомянул блокировки своих аккаунтов в социальных сетях, назвав такие действия беспрецедентными нападками на свободу слова.Трамп обратился к соотечественникам с призывом "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать".Глава государства добавил, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых митингов в Вашингтоне и по всей стране. По его словам, "тысячи" бойцов Нацгвардии прибывают в столицу, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".Трамп также пообещал наказать виновных в недавних беспорядках в Капитолии.Штурм КапитолияШестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.После этого палата представителей конгресса попыталась отстранить Трампа от власти с помощью резолюции, которая предполагает передачу президентских полномочий вице-президенту Майку Пенсу. Это могло стать возможным, если Пенс и более половины кабинета министров задействовали бы 25-ю поправку к Конституции и согласились признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
https://ria.ru/20210114/impichment-1592889886.html
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майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В конгрессе США объявили о намерении инициировать импичмент Байдену

15:00 14.01.2021 (обновлено: 20:43 14.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент Джо Байден выступает на мероприятии в театре Queen в Уилмингтоне, штат Делавэр. 8 января 2021 года
Избранный президент Джо Байден выступает на мероприятии в театре Queen в Уилмингтоне, штат Делавэр. 8 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин хочет поднять вопрос об импичменте демократу Джо Байдену на следующий день после его вступления в должность президента. Об этом она написала в Twitter.
По ее словам, американцы должны убедиться, что лидеры страны "привлекаются к ответственности".
Конгрессвумен заявила, что в Штатах не может быть президента, готового "злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкупленным" правительствами других государств, а также "китайских <...>, украинских энергетических компаний".

Импичмент Трампу

Ранее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу по статье о "подстрекательстве к мятежу". Согласно документу, ему также запретят занимать любые выборные должности в будущем. Члены нижней палаты обвинили политика в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Импичмент в спину. Свергнут ли Трампа до инаугурации Байдена
За это решение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против — 197.
Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте.
Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения насчет этого нет, а демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Заявление Трампа

После вынесения импичмента Трамп выступил с заявлением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, однако никак не прокомментировал свое возможное отрешение от должности.
"Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", — сказал он.
По мнению Трампа, сейчас необходимо сосредоточиться на интересах всего государства и объединиться, "преодолев страсти момента".
Действующий президент, помимо этого, упомянул блокировки своих аккаунтов в социальных сетях, назвав такие действия беспрецедентными нападками на свободу слова.

"Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", — сказал он.

Трамп обратился к соотечественникам с призывом "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать".
Глава государства добавил, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых митингов в Вашингтоне и по всей стране. По его словам, "тысячи" бойцов Нацгвардии прибывают в столицу, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".
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Трамп также пообещал наказать виновных в недавних беспорядках в Капитолии.

Штурм Капитолия

Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
После этого палата представителей конгресса попыталась отстранить Трампа от власти с помощью резолюции, которая предполагает передачу президентских полномочий вице-президенту Майку Пенсу. Это могло стать возможным, если Пенс и более половины кабинета министров задействовали бы 25-ю поправку к Конституции и согласились признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
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