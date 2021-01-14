https://ria.ru/20210114/bayden-1592957140.html
CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
Избранный президент США Джо Байден отказался от идеи ехать на свою инаугурацию, которая запланирована 20 января, на поезде национальной железнодорожной... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:31
2021-01-14T05:31
2021-01-14T05:31
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден отказался от идеи ехать на свою инаугурацию, которая запланирована 20 января, на поезде национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Согласно источникам, Байден планировал поехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге на поезде из штата Делавэр, но передумал это делать из соображений безопасности после штурма Капитолия.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.
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джо байден, сша, в мире