https://ria.ru/20210114/bayden-1592946741.html

Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации

Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации

Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T00:20

2021-01-14T00:20

2021-01-14T00:20

выборы президента сша — 2020

фбр

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861585_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_16180d41e2591cfc942cc443e61d5513.jpg

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба.Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности."Команда избранного президента будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к гладкой передаче власти",- говорится в сообщении.Штаб заявляет, что вопросы безопасности будут первоочередными в первые дни президентства Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/zelenskiy-1592854332.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, джо байден, сша, в мире