Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба.
"Избранный президент Байден прослушал брифинг от высших должностных лиц Федерального бюро расследований, Секретной службы и ключевых членов службы национальной безопасности. Команда взаимодействует с нынешней администрацией, чтобы собрать как можно больше информации о картине угроз и приготовлениях для сдерживания и защиты от насилия и нападений", - говорится в пресс-релизе, распространенном командой переходного периода.
Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности.
"Команда избранного президента будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к гладкой передаче власти",- говорится в сообщении.
Штаб заявляет, что вопросы безопасности будут первоочередными в первые дни президентства Байдена.