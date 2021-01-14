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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210114/bayden-1592946741.html
Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации
Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации
Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:20
2021-01-14T00:20
выборы президента сша — 2020
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба.Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности."Команда избранного президента будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к гладкой передаче власти",- говорится в сообщении.Штаб заявляет, что вопросы безопасности будут первоочередными в первые дни президентства Байдена.
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фбр, джо байден, сша, в мире

Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации

00:20 14.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент Джо Байден
Избранный президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джо Байдену доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовится ФБР и Секретная служба.

"Избранный президент Байден прослушал брифинг от высших должностных лиц Федерального бюро расследований, Секретной службы и ключевых членов службы национальной безопасности. Команда взаимодействует с нынешней администрацией, чтобы собрать как можно больше информации о картине угроз и приготовлениях для сдерживания и защиты от насилия и нападений", - говорится в пресс-релизе, распространенном командой переходного периода.

Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности.
"Команда избранного президента будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к гладкой передаче власти",- говорится в сообщении.
Штаб заявляет, что вопросы безопасности будут первоочередными в первые дни президентства Байдена.
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