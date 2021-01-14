"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva
14:12 14.01.2021 (обновлено: 17:48 14.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"В рамках недавно объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — "АвтоВАЗ" вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-Lada", — приводит компания слова ее гендиректора Ива Каракатзаниса.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
Посетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
По его словам, запуск новой Niva "ознаменует крайне важную для Lada веху в России и откроет новые горизонты для бренда".
Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.
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