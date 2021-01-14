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"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva
"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva
В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:12
2021-01-14T17:48
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авто
автоваз
renault s.a
экономика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа"."В рамках недавно объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — "АвтоВАЗ" вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-Lada", — приводит компания слова ее гендиректора Ива Каракатзаниса.По его словам, запуск новой Niva "ознаменует крайне важную для Lada веху в России и откроет новые горизонты для бренда".Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.
https://ria.ru/20210111/avtovaz-1592595232.html
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renault nissan (альянс), авто, автоваз, renault s.a, экономика

"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva

14:12 14.01.2021 (обновлено: 17:48 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"В рамках недавно объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — "АвтоВАЗ" вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-Lada", — приводит компания слова ее гендиректора Ива Каракатзаниса.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
Посетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
По его словам, запуск новой Niva "ознаменует крайне важную для Lada веху в России и откроет новые горизонты для бренда".
Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"АвтоВАЗ" переименовал внедорожник Lada 4х4
 
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