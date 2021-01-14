https://ria.ru/20210114/avtovaz-1593018785.html

"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva

"АвтоВАЗ" анонсировал новое поколение внедорожника Lada Niva

В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:12

2021-01-14T14:12

2021-01-14T17:48

renault nissan (альянс)

авто

автоваз

renault s.a

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году появится полностью новое поколение внедорожников Lada Niva, его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении "АвтоВАЗа"."В рамках недавно объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — "АвтоВАЗ" вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-Lada", — приводит компания слова ее гендиректора Ива Каракатзаниса.По его словам, запуск новой Niva "ознаменует крайне важную для Lada веху в России и откроет новые горизонты для бренда".Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.

https://ria.ru/20210111/avtovaz-1592595232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault nissan (альянс), авто, автоваз, renault s.a, экономика