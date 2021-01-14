https://ria.ru/20210114/avtomobili-1593047659.html

Новак оценил планы европейских стран запретить машины на бензине

Новак оценил планы европейских стран запретить машины на бензине

Отказаться от использования автомашин с двигателем внутреннего сгорания в мире в ближайшее десятилетие будет проблематично, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:28

2021-01-14T16:28

2021-01-14T16:28

гайдаровский форум - 2021

авто

александр новак

швеция

ирландия

норвегия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147695/14/1476951484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ec4425a6672de4a6b905b59f116d1c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отказаться от использования автомашин с двигателем внутреннего сгорания в мире в ближайшее десятилетие будет проблематично, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Гайдаровском форуме."Европа вводит свои определенные правила. Они приняли, действительно, переход к "зеленой" энергетике, объявили об "углеродной нейтральности" к 2050 году. Некоторые страны объявили о том, что откажутся от машин с двигателем внутреннего сгорания в ближайшее десятилетие, что, на мой взгляд, достаточно сложно сделать", - сказал он.В сентябре газета The Guardian сообщила, что британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го, как предусмотрено сейчас планами перехода к "чистой" энергетике.О планах отказаться от машин на бензине заявляли также Норвегия (к 2025 году), Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция (все к 2030 году) и Франция (к 2040 году).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/zetta-1576627198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/1592520825.html

швеция

ирландия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, авто, александр новак, швеция, ирландия, норвегия, экономика