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Новак оценил планы европейских стран запретить машины на бензине
Новак оценил планы европейских стран запретить машины на бензине
Отказаться от использования автомашин с двигателем внутреннего сгорания в мире в ближайшее десятилетие будет проблематично, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:28
2021-01-14T16:28
гайдаровский форум - 2021
авто
александр новак
швеция
ирландия
норвегия
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отказаться от использования автомашин с двигателем внутреннего сгорания в мире в ближайшее десятилетие будет проблематично, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Гайдаровском форуме."Европа вводит свои определенные правила. Они приняли, действительно, переход к "зеленой" энергетике, объявили об "углеродной нейтральности" к 2050 году. Некоторые страны объявили о том, что откажутся от машин с двигателем внутреннего сгорания в ближайшее десятилетие, что, на мой взгляд, достаточно сложно сделать", - сказал он.В сентябре газета The Guardian сообщила, что британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го, как предусмотрено сейчас планами перехода к "чистой" энергетике.О планах отказаться от машин на бензине заявляли также Норвегия (к 2025 году), Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция (все к 2030 году) и Франция (к 2040 году).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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гайдаровский форум - 2021, авто, александр новак, швеция, ирландия, норвегия, экономика

Новак оценил планы европейских стран запретить машины на бензине

16:28 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаправка машины
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отказаться от использования автомашин с двигателем внутреннего сгорания в мире в ближайшее десятилетие будет проблематично, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
"Европа вводит свои определенные правила. Они приняли, действительно, переход к "зеленой" энергетике, объявили об "углеродной нейтральности" к 2050 году. Некоторые страны объявили о том, что откажутся от машин с двигателем внутреннего сгорания в ближайшее десятилетие, что, на мой взгляд, достаточно сложно сделать", - сказал он.
Российский электромобиль ZETTA - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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В сентябре газета The Guardian сообщила, что британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го, как предусмотрено сейчас планами перехода к "чистой" энергетике.
О планах отказаться от машин на бензине заявляли также Норвегия (к 2025 году), Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция (все к 2030 году) и Франция (к 2040 году).
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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