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Полицейские под Саратовом спасли водителя автомобиля, упавшего в овраг
Полицейские под Саратовом спасли водителя автомобиля, упавшего в овраг
В селе Старые Бурасы Саратовской области полицейские спасли водителя автомобиля, опрокинувшегося в овраг, сообщается в видеосюжете на странице регионального... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-14T19:34
2021-01-15T04:48
хорошие новости
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. В селе Старые Бурасы Саратовской области полицейские спасли водителя автомобиля, опрокинувшегося в овраг, сообщается в видеосюжете на странице регионального главка МВД в "ВКонтакте".Инцидент произошел на Революционной улице. Местный житель на автомобиле Lada Xray не справился с управлением и съехал в овраг, получив серьезные травмы."Выбраться из искореженной машины самостоятельно он не мог, лишенный возможности вызвать помощь, пострадавший периодически терял сознание. Ситуация усугублялась тем, что участок дороги, на котором произошло ДТП, был относительно безлюдным. &lt;...&gt; С учетом наступавшей ночи шансов на спасение становилось все меньше. К счастью, автомобиль был оснащен системой экстренного аварийного оповещения", — говорится в сюжете.Информация о возможном ДТП поступила в дежурную часть районного отдела полиции, после чего на место незамедлительно отправились участковые уполномоченные старший лейтенант Владислав Калягин и лейтенант Айса Тугушев.Они обнаружили автомобиль с пострадавшим на дне оврага. "До прибытия скорой помощи сотрудники, предотвратив возможность возгорания транспортного средства, оказали первую доврачебную помощь мужчине, после чего он был передан медицинским работникам. Благодаря своевременным и профессиональным действиям полицейских жизнь мужчины была спасена", — рассказали в региональном главке МВД.
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саратовская область, происшествия

Полицейские под Саратовом спасли водителя автомобиля, упавшего в овраг

19:34 14.01.2021 (обновлено: 04:48 15.01.2021)
 
© Фото : ГУМВД России по Саратовской областиУчастковые-уполномоченные старший лейтенант полиции Владислав Калягин и лейтенант полиции Айса Тугушев и спасенные ими мужчина
Участковые-уполномоченные старший лейтенант полиции Владислав Калягин и лейтенант полиции Айса Тугушев и спасенные ими мужчина - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУМВД России по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. В селе Старые Бурасы Саратовской области полицейские спасли водителя автомобиля, опрокинувшегося в овраг, сообщается в видеосюжете на странице регионального главка МВД в "ВКонтакте".
Инцидент произошел на Революционной улице. Местный житель на автомобиле Lada Xray не справился с управлением и съехал в овраг, получив серьезные травмы.
© Фото : ГУМВД России по Саратовской области Автомобиль Лада Х-Рей съехавший в овраг в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области
 Автомобиль Лада Х-Рей съехавший в овраг в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУМВД России по Саратовской области
Автомобиль Лада Х-Рей съехавший в овраг в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области
"Выбраться из искореженной машины самостоятельно он не мог, лишенный возможности вызвать помощь, пострадавший периодически терял сознание. Ситуация усугублялась тем, что участок дороги, на котором произошло ДТП, был относительно безлюдным. <...> С учетом наступавшей ночи шансов на спасение становилось все меньше. К счастью, автомобиль был оснащен системой экстренного аварийного оповещения", — говорится в сюжете.
Информация о возможном ДТП поступила в дежурную часть районного отдела полиции, после чего на место незамедлительно отправились участковые уполномоченные старший лейтенант Владислав Калягин и лейтенант Айса Тугушев.
Они обнаружили автомобиль с пострадавшим на дне оврага.
"До прибытия скорой помощи сотрудники, предотвратив возможность возгорания транспортного средства, оказали первую доврачебную помощь мужчине, после чего он был передан медицинским работникам. Благодаря своевременным и профессиональным действиям полицейских жизнь мужчины была спасена", — рассказали в региональном главке МВД.
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