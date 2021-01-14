https://ria.ru/20210114/avstraliya-1592977594.html

В Австралии могут убить пересекшего океан голубя из США

В Австралии могут убить пересекшего океан голубя из США

Власти Австралии могут убить пересекшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из США из-за опасений карантинной службы, сообщает агентство... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:45

2021-01-14T10:45

2021-01-14T10:45

тихий океан

джонни депп

джо байден

австралия

мельбурн

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти Австралии могут убить пересекшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из США из-за опасений карантинной службы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее местные СМИ сообщили, что голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд 26 декабря. Птица показалась ему ручной, и мужчина решил попытаться найти ее дом. Австралийцу удалось узнать, что голубь зарегистрирован в США, где он должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но позднее пропал.Эксперты полагают, что голубь, которого Селли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, мог переправится в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч километров.Подвиг птицы привлек внимание австралийских СМИ, а также австралийской службы по карантину и инспекции. Как сообщает агентство, австралиец заявил, что представители ведомства связались с ним в четверг и попросили поймать птицу."Они заявили, что если (голубь) из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц)", - заявил Селли-Берд. Мужчина ответил, что птица не дает близко к себе подойти. По его словам, власти теперь рассматривают возможность профессионального отлова.В 2015 году из-за несоблюдения законов Австралии о ввозе животных власти страны могли усыпить собак Джонни Деппа, которых американский актер взял с собой на съемки.Актер прибыл на съемки пятой части франшизы "Пираты Карибского моря" на личном самолете со своими двумя йоркширскими терьерами Пистолем и Бу. Когда власти узнали о собаках, Депп получил предупреждение о том, что ему необходимо отправить собак в США в течение 50 часов.Из-за уникальной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Животные обязаны проходить длительный карантин, все вещи, которые использовались для ухода за животным, после карантина уничтожаются.

https://ria.ru/20210113/gorilly-1592804034.html

https://ria.ru/20201110/norki-1584018664.html

тихий океан

австралия

мельбурн

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, джонни депп, джо байден, австралия, мельбурн, сша, в мире