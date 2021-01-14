https://ria.ru/20210114/avksenteva-1592956672.html
Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:15
2021-01-14T05:15
2021-01-14T05:25
отставка сарданы авксентьевой
сардана авксентьева
якутск
политика
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ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" Евгения Григорьева, сообщили РИА Новости в парламенте.Сардана Авксентьева сообщила в понедельник о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Она стала первой женщиной-мэром Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город и проблемы простых людей.
https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592651204.html
якутск
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отставка сарданы авксентьевой, сардана авксентьева, якутск, политика