Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/avksenteva-1592956672.html
Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:15
2021-01-14T05:25
отставка сарданы авксентьевой
сардана авксентьева
якутск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584068886_0:35:675:415_1920x0_80_0_0_33405b6565e6a8023e210fac10810fd0.jpg
ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" Евгения Григорьева, сообщили РИА Новости в парламенте.Сардана Авксентьева сообщила в понедельник о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Она стала первой женщиной-мэром Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город и проблемы простых людей.
https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592651204.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584068886_38:0:638:450_1920x0_80_0_0_4a871758e522b5abef39db9d78dc299e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отставка сарданы авксентьевой, сардана авксентьева, якутск, политика

Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

05:15 14.01.2021 (обновлено: 05:25 14.01.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" Евгения Григорьева, сообщили РИА Новости в парламенте.
"Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался. Принято решение назначить и.о. Григорьева", - сказал собеседник агентства.
Сардана Авксентьева сообщила в понедельник о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Она стала первой женщиной-мэром Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.
В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город и проблемы простых людей.
Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 23:38Республика Саха (Якутия)
Эксперты: уход Авксентьевой с поста мэра Якутска – ее собственное решение
 
Отставка Сарданы АвксентьевойСардана АвксентьеваЯкутскПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния