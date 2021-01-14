https://ria.ru/20210114/arbenina-1592877526.html
Певица Диана Арбенина опубликовала видео с африканского сафари
Певица Диана Арбенина опубликовала видео с африканского сафари
Музыкант Диана Арбенина, проводящая с детьми каникулы в Танзании, опубликовала в инстаграме ролик с экскурсии в один из национальных парков. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:13
2021-01-14T00:13
2021-01-14T00:13
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкант Диана Арбенина, проводящая с детьми каникулы в Танзании, опубликовала в инстаграме ролик с экскурсии в один из национальных парков.Певица из джипа снимала диких животных: слонов, жирафов, гепардов, прайд львов. За кадром слышны возгласы: "Обалдеть!" и "Боже мой, какая красота!""Я в плену у Африки. Пожалуйста запретите мне поменять билет и задержаться на этом континенте еще на пару недель, — написала в посте Диана. — Мое первое путешествие в 2013 году было волшебным. То, что происходит со мной в Африке сегодня, рискует стать неповторимым".
https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html
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