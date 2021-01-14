Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210114/arbenina-1592877526.html
Певица Диана Арбенина опубликовала видео с африканского сафари
Певица Диана Арбенина опубликовала видео с африканского сафари
Музыкант Диана Арбенина, проводящая с детьми каникулы в Танзании, опубликовала в инстаграме ролик с экскурсии в один из национальных парков. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:13
2021-01-14T00:13
туризм
туризм
новости - туризм
диана арбенина
африка
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155633/68/1556336801_0:152:2915:1792_1920x0_80_0_0_529be9a1e3bedcfb44ee164da2362d38.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкант Диана Арбенина, проводящая с детьми каникулы в Танзании, опубликовала в инстаграме ролик с экскурсии в один из национальных парков.Певица из джипа снимала диких животных: слонов, жирафов, гепардов, прайд львов. За кадром слышны возгласы: "Обалдеть!" и "Боже мой, какая красота!""Я в плену у Африки. Пожалуйста запретите мне поменять билет и задержаться на этом континенте еще на пару недель, — написала в посте Диана. — Мое первое путешествие в 2013 году было волшебным. То, что происходит со мной в Африке сегодня, рискует стать неповторимым".
https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html
африка
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155633/68/1556336801_162:0:2753:1943_1920x0_80_0_0_2231dc7290304c54bb5a2f95ee6b3286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, диана арбенина, африка, танзания

Певица Диана Арбенина опубликовала видео с африканского сафари

00:13 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкант Диана Арбенина, проводящая с детьми каникулы в Танзании, опубликовала в инстаграме ролик с экскурсии в один из национальных парков.
Певица из джипа снимала диких животных: слонов, жирафов, гепардов, прайд львов. За кадром слышны возгласы: "Обалдеть!" и "Боже мой, какая красота!"
"Я в плену у Африки. Пожалуйста запретите мне поменять билет и задержаться на этом континенте еще на пару недель, — написала в посте Диана. — Мое первое путешествие в 2013 году было волшебным. То, что происходит со мной в Африке сегодня, рискует стать неповторимым".
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 18:39Шоубиз
Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДиана АрбенинаАфрикаТанзания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния