https://ria.ru/20210114/aksenov-1593048914.html
Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной
Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а самому суду следует... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:35
2021-01-14T16:35
2021-01-14T16:35
россия
сергей аксенов (политик)
европейский суд по правам человека
республика крым
севастополь
оон
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а самому суду следует заняться реальными фактами нарушения прав крымчан со стороны Украины.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов."С одной стороны, это, конечно, "щелчок по носу" международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По мнению главы региона, при желании представители суда могли бы на месте изучить реальное положение дел. "Думаю, что если бы были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте. И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210114/krym-1593045617.html
https://ria.ru/20210114/ukraina-1593032698.html
https://ria.ru/20210114/krym-1593041334.html
россия
республика крым
севастополь
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_881db5c754623a02ba88c56737ab1e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей аксенов (политик), европейский суд по правам человека, республика крым, севастополь, оон, киев, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что обвинения Киева
в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а самому суду следует заняться реальными фактами нарушения прав крымчан со стороны Украины
.
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.
"С одной стороны, это, конечно, "щелчок по носу" международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По мнению главы региона, при желании представители суда могли бы на месте изучить реальное положение дел. "Думаю, что если бы были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте. И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".