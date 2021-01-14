https://ria.ru/20210114/aksenov-1593048914.html

Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной

Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а самому суду следует... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:35

2021-01-14T16:35

2021-01-14T16:35

россия

сергей аксенов (политик)

европейский суд по правам человека

республика крым

севастополь

оон

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а самому суду следует заняться реальными фактами нарушения прав крымчан со стороны Украины.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов."С одной стороны, это, конечно, "щелчок по носу" международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По мнению главы региона, при желании представители суда могли бы на месте изучить реальное положение дел. "Думаю, что если бы были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте. И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210114/krym-1593045617.html

https://ria.ru/20210114/ukraina-1593032698.html

https://ria.ru/20210114/krym-1593041334.html

россия

республика крым

севастополь

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), европейский суд по правам человека, республика крым, севастополь, оон, киев, украина