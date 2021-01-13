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Липецкая область
https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592886926.html
Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона
Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона
Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:05
2021-01-13T16:05
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что работа предстоит большая, одним егерям не справиться, поэтому к переписи привлекли волонтеров. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Чтобы не ошибиться в подсчетах, переписчики пользуются специальными формулами. Полученные данные заносят в формуляры, которые направляют в центр обработки в Москву. Результаты переписи позволят уточнить зимние маршруты животных, охотничьи виды зверей, их численность и изменение границ ареала и плотности расселения."Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в нашей области", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов

Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона

16:05 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что работа предстоит большая, одним егерям не справиться, поэтому к переписи привлекли волонтеров. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Чтобы не ошибиться в подсчетах, переписчики пользуются специальными формулами. Полученные данные заносят в формуляры, которые направляют в центр обработки в Москву. Результаты переписи позволят уточнить зимние маршруты животных, охотничьи виды зверей, их численность и изменение границ ареала и плотности расселения.
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"Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в нашей области", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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