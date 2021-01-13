https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592886926.html

Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона

Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона

Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:05

2021-01-13T16:05

2021-01-13T16:05

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что работа предстоит большая, одним егерям не справиться, поэтому к переписи привлекли волонтеров. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Чтобы не ошибиться в подсчетах, переписчики пользуются специальными формулами. Полученные данные заносят в формуляры, которые направляют в центр обработки в Москву. Результаты переписи позволят уточнить зимние маршруты животных, охотничьи виды зверей, их численность и изменение границ ареала и плотности расселения."Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в нашей области", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20201221/podderzhka-1590200840.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов