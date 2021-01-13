https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592886926.html
Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона
Липецкие егеря переписывают копытных и пушных животных в лесах региона
Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:05
2021-01-13T16:05
2021-01-13T16:05
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253988_0:342:2595:1802_1920x0_80_0_0_66adcd02b631568107087efc0455d0b0.jpg
ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что работа предстоит большая, одним егерям не справиться, поэтому к переписи привлекли волонтеров. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Чтобы не ошибиться в подсчетах, переписчики пользуются специальными формулами. Полученные данные заносят в формуляры, которые направляют в центр обработки в Москву. Результаты переписи позволят уточнить зимние маршруты животных, охотничьи виды зверей, их численность и изменение границ ареала и плотности расселения."Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в нашей области", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20201221/podderzhka-1590200840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253988_0:102:2595:2048_1920x0_80_0_0_a07a0984bf5213b4ff2e00b70ad329ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости
. Егери Липецкой области приступили к переписи копытных и пушных животных в лесах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что работа предстоит большая, одним егерям не справиться, поэтому к переписи привлекли волонтеров. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Чтобы не ошибиться в подсчетах, переписчики пользуются специальными формулами. Полученные данные заносят в формуляры, которые направляют в центр обработки в Москву. Результаты переписи позволят уточнить зимние маршруты животных, охотничьи виды зверей, их численность и изменение границ ареала и плотности расселения.
"Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в нашей области", – отметил Артамонов.