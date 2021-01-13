https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

Депутат призвал проверить регионы из-за жестокого обращения с животными

Депутат призвал проверить регионы из-за жестокого обращения с животными

Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проведении проверок в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:33

2021-01-13T10:33

2021-01-13T10:33

игорь краснов

госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проведении проверок в регионах из-за фактов негуманного обращения с бездомными животными и несоответствия регионального законодательства нормам федерального закона.Депутатский запрос (есть у РИА Новости) был направлен в среду.По словам Бурматова, в комитет поступают обращения граждан, содержащие сведения "о массовых нарушениях законодательства об ответственном обращении с животными в субъектах РФ". По его данным, во многих регионах по-прежнему приюты для бездомных животных либо отсутствуют, либо их недостаточно, что делает "невозможным применение методов гуманного обращения с животными без владельцев и противоречит нормам действующего федерального законодательства". К тому же, законы в некоторых субъектах РФ не соответствуют действующему федеральному законодательству.В своем обращении глава комитета приводит ряд типичных нарушений законодательства в регионах. Так, например, там могут быть указаны дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев, использование пунктов временного содержания и другие нормы."Более того, как указано в обращениях граждан, органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения мероприятий по обращению с животными без владельцев с использованием негуманных методов (такими методами, которые не допускаются федеральным законом)", - отмечается в депутатском запросе.В нем также говорится, что выявление случаев заболевания животных бешенством подтверждают факты нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, так как обязательства органов госвласти по закону – это отлов безнадзорных животных и их вакцинация, в том числе и от бешенства."Указанное положение дел приводит к массовым случаям жестокого обращения с животными в регионах Российской Федерации", - подчеркнул Бурматов.В связи с этим депутат ГД просит генпрокурора РФ "дать поручение прокурорам субъектов РФ провести проверки органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев на предмет соответствия осуществляемой ими указанной деятельности действующему федеральному законодательству и принять меры прокурорского реагирования на возможные нарушения законодательства, в том числе в тех регионах, где приюты для животных отсутствуют", - говорится в запросе.Также депутат просит дать поручение провести проверку "соответствия норм законодательства субъектов РФ в области обращения с животными нормам законодательства РФ"

https://ria.ru/20201223/lisa-1590492070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zhivotnye-1581961157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, госдума рф, владимир бурматов, общество