https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592900544.html

Жириновский оценил вероятность участия Путина в новых выборах

Жириновский оценил вероятность участия Путина в новых выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года, а в 2030 году участвовать в выборах не будет,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:20

2021-01-13T17:20

2021-01-13T17:20

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года, а в 2030 году участвовать в выборах не будет, однако, по его словам, ситуация может сложиться иначе."Пока будет (Путин у власти после 2024 года), чтобы отбить охоту у кого-то попытаться поломать все то, что было сделано при нем. Но возможен и кто-то другой. Я не являюсь его другом, но если бы мы с ним встречались каждый месяц, вместе пили чай, он алкоголь не любит, не курит, я тоже, я мог знать его какие-то мысли. Но он не хочет высказывать свои мысли, поскольку мы очень сложная страна, нам выгодно, чтобы никто не знал, кто будет в руководстве России после 2024 года. Пока я считаю, что будет он. Другое дело в 2030 году, возможно, он не пойдет на выборы, а в 2024 пойдет", - сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.В середине декабря Путин заявлял, что пока не принял решение об участии в выборах президента России в 2024 году.

https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html

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лдпр, владимир путин, владимир жириновский, политика