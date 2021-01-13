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Распространение коронавируса
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Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19
Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19
Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2020 года получили более 1,4 миллиона медработников, общая сумма выплат составила 44,4... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:56
2021-01-13T16:56
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2020 года получили более 1,4 миллиона медработников, общая сумма выплат составила 44,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."За ноябрь-декабрь выплаты произведены 1 миллиону 435 тысячам наших медицинских работников на сумму 44,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19

16:56 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2020 года получили более 1,4 миллиона медработников, общая сумма выплат составила 44,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"За ноябрь-декабрь выплаты произведены 1 миллиону 435 тысячам наших медицинских работников на сумму 44,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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