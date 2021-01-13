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Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19

Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19

Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2020 года получили более 1,4 миллиона медработников, общая сумма выплат составила 44,4... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:56

2021-01-13T16:56

2021-01-13T16:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2020 года получили более 1,4 миллиона медработников, общая сумма выплат составила 44,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."За ноябрь-декабрь выплаты произведены 1 миллиону 435 тысячам наших медицинских работников на сумму 44,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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