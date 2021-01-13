Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы

"Когда мы говорим, что за прошлый год принято 553 закона, вы - те люди, кто в первую очередь знакомится с решениями, которые мы принимаем. Представьте себе - кто может с вами сравниться! Это расширяет кругозор, расширяет знания, а тот, кто умеет учиться, тот, кто тянется к знаниям, более конкурентноспособен", - подчеркнул Володин.