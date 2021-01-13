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Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы
Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента РИА Новости Анну Терехову дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских РИА Новости, 13.01.2021
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента РИА Новости Анну Терехову дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2020 году.День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.Награждая журналистов, Володин выразил слова благодарности сотрудникам СМИ, которые пишут о деятельности палаты.Награды получили журналисты информационных агентств, "Парламентской газеты", "Коммерсанта", RT, ВГТРК, ТВЦ, и других СМИ.
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рсфср, вгтрк, госдума рф, риа новости, вячеслав володин, москва, общество

Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы

12:14 13.01.2021 (обновлено: 12:29 13.01.2021)
 
© РИА НовостиСпециальный корреспондент РИА Новости Анна Терехова, награжденная дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Государственной Думы в российских СМИ в 2020 году
Специальный корреспондент РИА Новости Анна Терехова, награжденная дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Государственной Думы в российских СМИ в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента РИА Новости Анну Терехову дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2020 году.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.
Награждая журналистов, Володин выразил слова благодарности сотрудникам СМИ, которые пишут о деятельности палаты.
"Когда мы говорим, что за прошлый год принято 553 закона, вы - те люди, кто в первую очередь знакомится с решениями, которые мы принимаем. Представьте себе - кто может с вами сравниться! Это расширяет кругозор, расширяет знания, а тот, кто умеет учиться, тот, кто тянется к знаниям, более конкурентноспособен", - подчеркнул Володин.
Награды получили журналисты информационных агентств, "Парламентской газеты", "Коммерсанта", RT, ВГТРК, ТВЦ, и других СМИ.
Печать газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
01:26
День российской печати
 
РСФСРВГТРКГосдума РФРИА НовостиВячеслав ВолодинМоскваОбщество
 
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