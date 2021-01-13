https://ria.ru/20210113/volodin-1592843734.html
Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы
Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента РИА Новости Анну Терехову дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:14
2021-01-13T12:14
2021-01-13T12:29
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента РИА Новости Анну Терехову дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2020 году.День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.Награждая журналистов, Володин выразил слова благодарности сотрудникам СМИ, которые пишут о деятельности палаты.Награды получили журналисты информационных агентств, "Парламентской газеты", "Коммерсанта", RT, ВГТРК, ТВЦ, и других СМИ.
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рсфср, вгтрк, госдума рф, риа новости, вячеслав володин, москва, общество