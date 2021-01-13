https://ria.ru/20210113/vladivostok-1592843249.html

Владивостокская епархия получила из Москвы гумпомощь для борьбы с COVID

Владивостокская епархия получила из Москвы гумпомощь для борьбы с COVID

Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в среду передали... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:13

2021-01-13T12:13

2021-01-13T12:13

религия и мировоззрение

религия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

российская империя

новости - религия и мировоззрение

императорское православное палестинское общество

русская православная церковь

сергей степашин

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в среду передали Владивостокской епархии гуманитарный груз из средств для борьбы с коронавирусом.Передача гуманитарного груза прошла в ходе встречи председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя ИППО Сергея Степашина с главой Приморской митрополии митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром."Те люди, которые будут приходить в храмы, посещать богослужения, приходить помолиться, будут использовать средства противодействия инфекции, которые были переданы ИППО. Это и маски, и растворы, которыми обрабатываются иконы и другие святыни в храмах. Мы благодарны, все это будем использовать и распространим по тем медицинским и социальным учреждениям, с которыми мы взаимодействуем, где это необходимо людям. Это дар своевременный и нужный", - сказал журналистам митрополит.По данным правительства Приморья, партия гуманитарной помощи весом более 3 тонн состоит из антисептических средств, хлорных таблеток, медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.Императорское православное палестинское общество, созданное по инициативе государственных и общественных деятелей Российской Империи, ведет отсчет своей истории с 1882 года. ИППО в настоящее время взаимодействует с государственными и общественными организациями, учебными заведениями и академическими научными институтами страны. Программы и проекты ИППО поддерживает Русская православная церковь.

https://ria.ru/20210106/tserkov-1592165575.html

https://ria.ru/20200501/1570858995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), российская империя, новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, русская православная церковь, сергей степашин