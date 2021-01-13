Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/vladivostok-1592843249.html
Владивостокская епархия получила из Москвы гумпомощь для борьбы с COVID
Владивостокская епархия получила из Москвы гумпомощь для борьбы с COVID
Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в среду передали... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:13
2021-01-13T12:13
религия и мировоззрение
религия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
российская империя
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
русская православная церковь
сергей степашин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156325/10/1563251027_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_af6ce23e84cd2dd588ad1ae695cd37e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в среду передали Владивостокской епархии гуманитарный груз из средств для борьбы с коронавирусом.Передача гуманитарного груза прошла в ходе встречи председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя ИППО Сергея Степашина с главой Приморской митрополии митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром."Те люди, которые будут приходить в храмы, посещать богослужения, приходить помолиться, будут использовать средства противодействия инфекции, которые были переданы ИППО. Это и маски, и растворы, которыми обрабатываются иконы и другие святыни в храмах. Мы благодарны, все это будем использовать и распространим по тем медицинским и социальным учреждениям, с которыми мы взаимодействуем, где это необходимо людям. Это дар своевременный и нужный", - сказал журналистам митрополит.По данным правительства Приморья, партия гуманитарной помощи весом более 3 тонн состоит из антисептических средств, хлорных таблеток, медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.Императорское православное палестинское общество, созданное по инициативе государственных и общественных деятелей Российской Империи, ведет отсчет своей истории с 1882 года. ИППО в настоящее время взаимодействует с государственными и общественными организациями, учебными заведениями и академическими научными институтами страны. Программы и проекты ИППО поддерживает Русская православная церковь.
https://ria.ru/20210106/tserkov-1592165575.html
https://ria.ru/20200501/1570858995.html
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156325/10/1563251027_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_ff45fce3a8d46fcae959778fdfb5ec30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), российская империя, новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, русская православная церковь, сергей степашин

Владивостокская епархия получила из Москвы гумпомощь для борьбы с COVID

12:13 13.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в среду передали Владивостокской епархии гуманитарный груз из средств для борьбы с коронавирусом.
Передача гуманитарного груза прошла в ходе встречи председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя ИППО Сергея Степашина с главой Приморской митрополии митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром.
"Те люди, которые будут приходить в храмы, посещать богослужения, приходить помолиться, будут использовать средства противодействия инфекции, которые были переданы ИППО. Это и маски, и растворы, которыми обрабатываются иконы и другие святыни в храмах. Мы благодарны, все это будем использовать и распространим по тем медицинским и социальным учреждениям, с которыми мы взаимодействуем, где это необходимо людям. Это дар своевременный и нужный", - сказал журналистам митрополит.
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 21:11Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали ношение масок в храмах христианским долгом
По данным правительства Приморья, партия гуманитарной помощи весом более 3 тонн состоит из антисептических средств, хлорных таблеток, медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.
Императорское православное палестинское общество, созданное по инициативе государственных и общественных деятелей Российской Империи, ведет отсчет своей истории с 1882 года. ИППО в настоящее время взаимодействует с государственными и общественными организациями, учебными заведениями и академическими научными институтами страны. Программы и проекты ИППО поддерживает Русская православная церковь.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая 2020, 13:02Распространение нового коронавируса
Палестина попросила у России аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус
 
Религия и мировоззрениеРелигияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Российская империяНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоРусская православная церковьСергей Степашин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Лента новостейМолния